Ремонт это печаль,говорят расценки в космос,качество было и так не очень,а так упало в ноль.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:41
Ремонт это печаль,говорят расценки в космос,качество было и так не очень,а так упало в ноль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:48
а что у тебя отстреливает??
Дубилет ясно написал: в Киеве живет всего 10% от населения страны. Это что, много? Думашь 11% уже не увидим? или 12%? А теперь посчитай сколько этот 1 процент прироста даст в людях.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:21
В регионах зарплата на предприятиях и фирмах практически аналогичная Киеву, так что заканчивайте дичь травить про то что сюда все едут всегда. Я говорю о сегменте людей которые ищут лучшей жизни.
Но когда чел получая 15000, отдает 10000 аренды, он трижды подумает что бы тут быть в дальнейшем.
П.с. на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
расскажите что продали, почем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:25
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:37
по-моему речь была о покупке.
для того чтобы продать что-то ненужное или то что сильно подешевеет,надо для начала купить что-то ненужное,классика)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:47
Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Полностью согласен. Правильное инвестиционное решение. Пусть глупые лендлорды пока радуются нашим денежкам, не подозревая, что потеряют намного больше, когда будет дешеветь их прелесть, а мы чуть-чуть подождем и откупимся на самом-самом дне.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как быстро новострой становится вторичкой
"Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалося сильне задимлення з 11 по 22 поверхи"
Сколько же должен стоить метр в такой желанной столице, чтобы провода прокладывались негорючие...
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:17
Напоминает девчушек,которые цены себе не сложат из-за гордыни.
А заканчивается всё банально,у меня есть две знакомые,которые почти в 40 я уверен,что девственницы,всё ждут того единственного и супер пупер подходящего,так и не попробовали что за мёд мужик,дети,семья,отдельная квартира,живут с родителями .
Так и у условных Сержиков,всю жизнь снимают,денег толком не накопили,на пороге старость и предпенсионный возраст,когда зарабатываешь намного меньше,чем когда тебе ещё 30-40.
Вот и приходится мантровать на обвал,а будет ли он?
Но другого выхода нет,надо сидеть на берегу и ждать,пока проплывёт труп врага,в данном случае враг,это нереальные цены на жильё в столице))
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 січ, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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