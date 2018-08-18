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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2851285228532854

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 24
Вже навіть перевищили
38%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:23

  antey1969 написав:Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)

Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба.
Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война.
Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.

Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.

Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:34

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.

Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.

Не думаю,ипотека будет лет на 10,процент не маленький,я думаю подтолкнут тех к покупке,кто например имеет 10-15-20 штук и снимает не очень дорогое.
Вот эти рациональные люди и задумаются,а не взять ли нам 10-15 кило денег и не взять туже самую единичку или старенькую небольшую двушку?

Будем платить те же 7-8-10 штук в месяц,только уже за своё.

А брать впрок лишние метры под 15% годовых это уже самоубийство,ятакдумаю 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 2851285228532854
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