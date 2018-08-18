|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:23
antey1969 написав:
Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)
Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба.
Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война.
Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10922
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 2328 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:28
somilitark написав:
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6042
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:34
Vlad442 написав: somilitark написав:
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
Не думаю,ипотека будет лет на 10,процент не маленький,я думаю подтолкнут тех к покупке,кто например имеет 10-15-20 штук и снимает не очень дорогое.
Вот эти рациональные люди и задумаются,а не взять ли нам 10-15 кило денег и не взять туже самую единичку или старенькую небольшую двушку?
Будем платить те же 7-8-10 штук в месяц,только уже за своё.
А брать впрок лишние метры под 15% годовых это уже самоубийство,ятакдумаю
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10922
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 2328 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17479
|2805964
|
|
|462
|192336
|
|
|8
|10135
|
|