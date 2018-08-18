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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:23
antey1969 написав:
Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)
Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба.
Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война.
Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:28
somilitark написав:
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:34
Vlad442 написав: somilitark написав:
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
Не думаю,ипотека будет лет на 10,процент не маленький,я думаю подтолкнут тех к покупке,кто например имеет 10-15-20 штук и снимает не очень дорогое.
Вот эти рациональные люди и задумаются,а не взять ли нам 10-15 кило денег и не взять туже самую единичку или старенькую небольшую двушку?
Будем платить те же 7-8-10 штук в месяц,только уже за своё.
А брать впрок лишние метры под 15% годовых это уже самоубийство,ятакдумаю
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:44
Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:47
Vlad442 написав: somilitark написав:
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
120%. Вспоминаем в какое время в Киеве строили самые большие по площади квартиры, которые до сих пор с трудом продаются в состоянии "от строителей", если их невозможно поделить.
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airmax78
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:52
Аркада выиграла у города апелляцию на 365 миллионов. Решение вступило в силу.
По ПНО суд, после всех препятствий со стороны властей, начал рассматривать дело, сделал перерыв до 12.02 в связи с объемностью. Позиция города проигрышная и они всякими проволочками тянут суды уже несколько месяцев.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:53
Vlad442 написав:
Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.
А что делать например Сержику?
Очень спорное у вас утверждение.
Вот что ему делать?
Скоро он не сможет нормально зарабатывать,квартиры нет.
Дети вырастут и уйдут на другие квартиры,что он будет делать в своём родном селе?
Ему на съём в столице не хватит.
Возвращаться домой и сторожем дежурить?
А так бы впряглись,выкупили и дежурится сторожем свободнее в своём,в столице лучше расценки даже на такой труд,чем с мамой 80-ти летней в полумазанке.
Так что лучше снимать это приказка для лендлордов,для крестьян надо голодать,но заиметь хоть 20 своих метров.
Но разумные люди свою гордыню и желание попантоваться могут даже в 20-30 лет запихнуть в зад,у ведомых и зависящих от того "что люди скажут и подумают",вечно ничего не складывается,карма наверное,нет ума считай беда.
первую квартиру во всём мире даже за актив не считают,это угол чтобы не бомжевать,так что по-барабану сколько она стоит,главное чтобы бы она была
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:04
ОркАда выиграла у города суд.
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Унуноктий
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
Vlad442 написав:
Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.
проблема в том, что заранее прям нельзя определить - будет ракета или нет. Когда Юрий Гагарин в белозубой улыбке скажет "ПОЕХАЛИ", то уже и не впрыгнешь - Вы же сами знаете - перед стартом тихо и незаметно с рынка уходят самые дешевые/ликвидные варианты. Заметить это может только тот, кто в этот момент в рынке - в поисках, или толковый брокер.
А потом бежишь с котлетой, сжимая ее потной ручкой, а ценник уже на 10-20% выше чем ты расчитывал. Ты думаешь: ну какое-то помутнение, нужно переждать. Пережидаешь такой, уже встревоженный, а цены тем временем сделали уже +30+50%. И ты такой как Сержик: думаешь: ну почему я не послушал святых людей - Влада442 и Трибеку, которые говорили: ""впрыгивай, ныряй в бетон", и даже предлагали конкретные варианты. А жена пилит. Своего угла нет. А вот "сын маминой подруги" ("муж подруги жены") воспользовались случаем и купили отличную двушку/трешку в Варшавском/Эврике/Круше/Тетрисе.
Котлета не растет, аппетиты лендлорда у которого снимаешь растут вместе с взлетом Ракеты.....
Ситуация мягко говоря не очень....
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investorkiev
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:30
investorkiev написав:
Ситуация мягко говоря не очень...
Да, вам бы книги писать. Драмы с печальным концом.
Помимо финансового есть психологический аспект. Когда твоя недвижимость дешевеет, это воспринимается философски. Сегодня подешевело, завтра подорожает, бетон никуда не делся - в физическом мире все стабильно. Меняются только виртуальные циферки на ценниках, но пока не зафиксировал убыток, его вроде как и нет. Когда же вчера мог купить за Х, а сегодня то же самое за 2Х, и есть основания полагать, что завтра будет 4Х, чувствуешь себя не так безмятежно.
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Vlad442
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