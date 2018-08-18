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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28522853285428552856>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 24
Вже навіть перевищили
38%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:23

  antey1969 написав:Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)

Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба.
Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война.
Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.

Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.

Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:34

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.

Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.

Не думаю,ипотека будет лет на 10,процент не маленький,я думаю подтолкнут тех к покупке,кто например имеет 10-15-20 штук и снимает не очень дорогое.
Вот эти рациональные люди и задумаются,а не взять ли нам 10-15 кило денег и не взять туже самую единичку или старенькую небольшую двушку?

Будем платить те же 7-8-10 штук в месяц,только уже за своё.

А брать впрок лишние метры под 15% годовых это уже самоубийство,ятакдумаю 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:44

Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:47

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.

Когда появится ипотека люди начнут покупать не то, на что хватает денег, а то, что им нужно. Будут думать "что нам эти лишние 700 гривен в месяц, зато будет лишняя комната и не придется переезжать, когда ребенок подрастет". Время трешек по цене двушек закончится. Сегодняшний бум на дешевое жилье от безденежья. С появлением ипотеки акценты сместятся.

120%. Вспоминаем в какое время в Киеве строили самые большие по площади квартиры, которые до сих пор с трудом продаются в состоянии "от строителей", если их невозможно поделить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада выиграла у города апелляцию на 365 миллионов. Решение вступило в силу.
По ПНО суд, после всех препятствий со стороны властей, начал рассматривать дело, сделал перерыв до 12.02 в связи с объемностью. Позиция города проигрышная и они всякими проволочками тянут суды уже несколько месяцев.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:53

  Vlad442 написав:Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.

А что делать например Сержику?

Очень спорное у вас утверждение.

Вот что ему делать?

Скоро он не сможет нормально зарабатывать,квартиры нет.
Дети вырастут и уйдут на другие квартиры,что он будет делать в своём родном селе?
Ему на съём в столице не хватит.

Возвращаться домой и сторожем дежурить?
А так бы впряглись,выкупили и дежурится сторожем свободнее в своём,в столице лучше расценки даже на такой труд,чем с мамой 80-ти летней в полумазанке.

Так что лучше снимать это приказка для лендлордов,для крестьян надо голодать,но заиметь хоть 20 своих метров.
Но разумные люди свою гордыню и желание попантоваться могут даже в 20-30 лет запихнуть в зад,у ведомых и зависящих от того "что люди скажут и подумают",вечно ничего не складывается,карма наверное,нет ума считай беда.

первую квартиру во всём мире даже за актив не считают,это угол чтобы не бомжевать,так что по-барабану сколько она стоит,главное чтобы бы она была :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ОркАда выиграла у города суд.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05

  Vlad442 написав:Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.


проблема в том, что заранее прям нельзя определить - будет ракета или нет. Когда Юрий Гагарин в белозубой улыбке скажет "ПОЕХАЛИ", то уже и не впрыгнешь - Вы же сами знаете - перед стартом тихо и незаметно с рынка уходят самые дешевые/ликвидные варианты. Заметить это может только тот, кто в этот момент в рынке - в поисках, или толковый брокер.

А потом бежишь с котлетой, сжимая ее потной ручкой, а ценник уже на 10-20% выше чем ты расчитывал. Ты думаешь: ну какое-то помутнение, нужно переждать. Пережидаешь такой, уже встревоженный, а цены тем временем сделали уже +30+50%. И ты такой как Сержик: думаешь: ну почему я не послушал святых людей - Влада442 и Трибеку, которые говорили: ""впрыгивай, ныряй в бетон", и даже предлагали конкретные варианты. А жена пилит. Своего угла нет. А вот "сын маминой подруги" ("муж подруги жены") воспользовались случаем и купили отличную двушку/трешку в Варшавском/Эврике/Круше/Тетрисе.

Котлета не растет, аппетиты лендлорда у которого снимаешь растут вместе с взлетом Ракеты.....

Ситуация мягко говоря не очень....
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:30

  investorkiev написав:Ситуация мягко говоря не очень...

Да, вам бы книги писать. Драмы с печальным концом.

Помимо финансового есть психологический аспект. Когда твоя недвижимость дешевеет, это воспринимается философски. Сегодня подешевело, завтра подорожает, бетон никуда не делся - в физическом мире все стабильно. Меняются только виртуальные циферки на ценниках, но пока не зафиксировал убыток, его вроде как и нет. Когда же вчера мог купить за Х, а сегодня то же самое за 2Х, и есть основания полагать, что завтра будет 4Х, чувствуешь себя не так безмятежно.
Vlad442
 
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