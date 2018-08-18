Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05

Vlad442 написав: Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк. Если нет ракеты, то выгодней кормить лендлорда, чем банк.

проблема в том, что заранее прям нельзя определить - будет ракета или нет. Когда Юрий Гагарин в белозубой улыбке скажет "ПОЕХАЛИ", то уже и не впрыгнешь - Вы же сами знаете - перед стартом тихо и незаметно с рынка уходят самые дешевые/ликвидные варианты. Заметить это может только тот, кто в этот момент в рынке - в поисках, или толковый брокер.А потом бежишь с котлетой, сжимая ее потной ручкой, а ценник уже на 10-20% выше чем ты расчитывал. Ты думаешь: ну какое-то помутнение, нужно переждать. Пережидаешь такой, уже встревоженный, а цены тем временем сделали уже +30+50%. И ты такой как Сержик: думаешь: ну почему я не послушал святых людей - Влада442 и Трибеку, которые говорили: ""впрыгивай, ныряй в бетон", и даже предлагали конкретные варианты. А жена пилит. Своего угла нет. А вот "сын маминой подруги" ("муж подруги жены") воспользовались случаем и купили отличную двушку/трешку в Варшавском/Эврике/Круше/Тетрисе.Котлета не растет, аппетиты лендлорда у которого снимаешь растут вместе с взлетом Ракеты.....Ситуация мягко говоря не очень....