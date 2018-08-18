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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:34
Коллеги, спасибо форуму за подсказки и советы. Решила, что справедливо будет подякувать. Не дуже и оптимистично, но.
Читала закон 1210, там такой цикавый пункт есть.
«У випадку подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування»;
Первожу: та недвига, которая не была в реестре, не освобождается от податка на нерухомисть за «прошлые года». Юристы, верно поняла?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:35
somilitark написав:
А что делать например Сержику?
У него есть жилье где-то в пригороде Харькова, как я понял. Когда в Киеве станет жить не комфортно и зп минус аренда будут ниже, чем зп в родном городе, всегда можно вернуться туда и жить как остальные люди. Если есть еще накопления и их не съели кризисы/инфляции/банкопады, то даже лучше, чем соседи.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:38
Vlad442 написав: somilitark написав:
А что делать например Сержику?
У него есть жилье где-то в пригороде Харькова, как я понял. Когда в Киеве станет жить не комфортно и зп минус аренда будут ниже, чем зп в родном городе, всегда можно вернуться туда и жить как остальные люди. Если есть еще накопления и их не съели кризисы/инфляции/банкопады, то даже лучше, чем соседи.
Как бы да,но есть у него спадщина,это он так считает,осталось дело за малым,дождаться наследства
Хороший итог 20-30-ти лет в столице это вернуться в родную деревню,детей и внуков видеть максимум по скайпу раз в году.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:39
vhata написав:
Первожу: та недвига, которая не была в реестре, не освобождается от податка на нерухомисть за «прошлые года». Юристы, верно поняла?
Да, но обязанность платить налог возникает только по факту получения уведомления из налоговой. Есть еще срок давности по этому налогу 3 года, поэтому, если до вас дойдут руки в 25, то платить будете с 22.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:40
somilitark написав:
Хороший итог 20-30-ти лет в столице это вернуться в родную деревню,детей и внуков видеть максимум по скайпу раз в году.
Вполне нормальный общепринятый в мире сценарий. Переезжать на старости туда, где дешевле и где лучше климат. В Испанию, например.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:46
Vlad442 написав: somilitark написав:
Хороший итог 20-30-ти лет в столице это вернуться в родную деревню,детей и внуков видеть максимум по скайпу раз в году.
Вполне нормальный общепринятый в мире сценарий. Переезжать на старости туда, где дешевле и где лучше климат. В Испанию, например.
Надо Сержика обрадовать,если не сумел купить жильё в столице,значит ему положена Испания.
Всё равно что реклама сайта по продаже квартир,плохо жить с родителями,так заходи и покупай,чего думать?
Забыли только указать за какие шиши)))
Красотища,вы сделали мой день.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:46
Vlad442 написав: somilitark написав:
А что делать например Сержику?
У него есть жилье где-то в пригороде Харькова, как я понял. Когда в Киеве станет жить не комфортно и зп минус аренда будут ниже, чем зп в родном городе, всегда можно вернуться туда и жить как остальные люди. Если есть еще накопления и их не съели кризисы/инфляции/банкопады, то даже лучше, чем соседи.
І так, настав той день, про який колись обіцяли українські політики - середня зарплата в Україні перетнула позначку $500.
В грудні 2019 року середня зарплата в Україні склала 12264 грн (+15,99% за рік). Доларовий еквівалент середньої зарплати перевищив минулі історичні максимуми і встановив історичний рекорд в розмірі $519. Також історичного максимуму досягла середня зарплата в Україні з врахуванням зміни купівельної спроможності гривні.
Приріст реальної середньої зарплати з врахуванням інфляції склав +11,3% за рік.
...
Регіони з найбільшими середніми зарплатами:
1) м. Київ 18869 грн
2) Київська обл. 13259 грн
3) Донецька обл. 13177 грн
4) Миколаївська обл. 12833 грн
5) Запорізька обл. 12249 грн
...
Регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:
1) Чернігівська 8851 грн
2) Кіровоградська 9450 грн
3) Чернівецька 9608 грн
4) Івано-Франківська 9625 грн
5) Тернопільська 9651 грн
…
Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:
1) Фінансова та страхова діяльність 22198 грн
2) Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 20360 грн
3) Інформація та телекомунікації 19634 грн
4) Професійна, наукова та технічна діяльність 17534 грн
5) Промисловість 13652 грн
...
Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:
1) Тимчасове розміщування й організація харчування - 7208 грн
2) Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 8505 грн
3) Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9412 грн
4) Освіта 9695 грн
5) Операції з нерухомим майном 10093 грн
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:53
Vlad442 написав: somilitark написав:
Хороший итог 20-30-ти лет в столице это вернуться в родную деревню,детей и внуков видеть максимум по скайпу раз в году.
Вполне нормальный общепринятый в мире сценарий. Переезжать на старости туда, где дешевле и где лучше климат. В Испанию, например.
или в Кропивницкий.
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Унуноктий
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:57
В ЖК Медовый продажи идут активно.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:01
Унуноктий написав:
В ЖК Медовый продажи идут активно.
И по чем там метр в однухе, и сколько в ней метров, в самой маленькой?
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