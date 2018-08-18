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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:02
Оу !Макс прикупил шото, это значит по индикатору "АнтиАирМакс" сработал триггер на продажу(или фиксацию прибыли ,- кто щас бетоне), индикатор хорошо себя показал в последний раз( т.к. после покупка голосухи прошла нехилая волна снижения цен )....
Курс! уже 25(+8% за неделю) нехилый темп... Если дойдем до 27 ракета начнет барахлить, если пробЪет 28 ракета епнеца об угол дома .
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:03
investorkiev написав: Унуноктий написав:
В ЖК Медовый продажи идут активно.
И по чем там метр в однухе, и сколько в ней метров, в самой маленькой?
от 25 113 грн/м² * от 779.26 тыс грн - до 816.41 тыс грн
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:04
pritartem написав:
Оу !Макс прикупил шото, это значит по индикатору "АнтиАирМакс" сработал триггер на продажу(или фиксацию прибыли ,- кто щас бетоне), индикатор хорошо себя показал в последний раз( т.к. после покупка голосухи прошла нехилая волна снижения цен )....
Курс! уже 25(+8% за неделю) нехилый темп... Если дойдем до 27 ракета начнет барахлить, если пробЪет 28 ракета епнеца об угол дома .
при росте курса активизируются продажи первички
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07
Vlad442 написав: vhata написав:
Первожу: та недвига, которая не была в реестре, не освобождается от податка на нерухомисть за «прошлые года». Юристы, верно поняла?
Да, но обязанность платить налог возникает только по факту получения уведомления из налоговой. Есть еще срок давности по этому налогу 3 года, поэтому, если до вас дойдут руки в 25, то платить будете с 22.
А законопроект 1232 противоречит срокам давности. Там предлагают платить 5-10% со всего имущества, неважно, когда его нажил и когда накопил на него деньги (впрочем, с самих денег тоже надо заплатить 10% еще и сказать, где они лежат). При этом за неделю до подания законопроекта сам гетьманцов сказал:
Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты. “Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи”, — отмечает Гетманцев.
И тут же подает законопроект, противоречащий сказанному.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 29 січ, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:08
Унуноктий написав: pritartem написав:
Оу !Макс прикупил шото, это значит по индикатору "АнтиАирМакс" сработал триггер на продажу(или фиксацию прибыли ,- кто щас бетоне), индикатор хорошо себя показал в последний раз( т.к. после покупка голосухи прошла нехилая волна снижения цен )....
Курс! уже 25(+8% за неделю) нехилый темп... Если дойдем до 27 ракета начнет барахлить, если пробЪет 28 ракета епнеца об угол дома .
при росте курса активизируются продажи первички
Разве что первичных долларов и первичных слитков золота.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:11
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
В ЖК Медовый продажи идут активно.
И по чем там метр в однухе, и сколько в ней метров, в самой маленькой?
от 25 113 грн/м² * от 779.26 тыс грн - до 816.41 тыс грн
по таким ценам лучше смотреть готовое и обжитое,можно найти заполнение кирпич,а не овноблоки с непонятными сроками поставками и рисками.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:17
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
В ЖК Медовый продажи идут активно.
И по чем там метр в однухе, и сколько в ней метров, в самой маленькой?
от 25 113 грн/м² * от 779.26 тыс грн - до 816.41 тыс грн
йопа мать, больше косаря за метр не просто в ж.опе мира, а в самой ее дырочке - ЖК Медовый.
Это когда там заселение планируется?
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:17
pritartem написав:
Оу !Макс прикупил шото, это значит по индикатору "АнтиАирМакс" сработал триггер на продажу(или фиксацию прибыли ,- кто щас бетоне), индикатор хорошо себя показал в последний раз( т.к. после покупка голосухи прошла нехилая волна снижения цен )....
100% Фикситься без вариантов. Я продаю на дне, покупаю на пике.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:24
investorkiev написав:
йопа мать, больше косаря за метр не просто в ж.опе мира, а в самой ее дырочке - ЖК Медовый.
Это когда там заселение планируется?
Да, погодите вы, еще пару месяцев зеленого правления с таким выполнением бюджета и вуаля, полкосаря за метр!
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:31
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
йопа мать, больше косаря за метр не просто в ж.опе мира, а в самой ее дырочке - ЖК Медовый.
Это когда там заселение планируется?
Да, погодите вы, еще пару месяцев зеленого правления с таким выполнением бюджета и вуаля, полкосаря за метр!
Да вроде взялись за ум, планируют поменять Гончарука на Дубилета. А у последнего есть и мозги, и команда. Может и выпетляют.
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