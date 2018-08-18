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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2854285528562857

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 24
Вже навіть перевищили
38%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:41

:mrgreen:
  somilitark написав:
  antey1969 написав:Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)

Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба.
Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война.
Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.

Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.

Я Вам открою страшную тайну, она уже есть. Тех самых 15%, всем желающим, у кого есть на первый взнос, на любую жидую недвигу, а не по какойто там акции.

5) Операції з нерухомим майном 10093 грн

Скоро придут за рылами.

2somilitark
Не в моих интересах распространять более детальную информацию, сорян.

Вообще я расстроился реакцией(её отсутствием) на глобальный движ, ничему народ не учится, как в 2007-08, как в 12-13м.

В качестве бонуса данные о деятельности тесла в 2019м

Зображення
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 30 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:43

Corpocrator

Имя сестра,имя этого благодетеля?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:54

  Унуноктий написав:
  pritartem написав:Оу !Макс прикупил шото, это значит по индикатору "АнтиАирМакс" сработал триггер на продажу(или фиксацию прибыли ,- кто щас бетоне), индикатор хорошо себя показал в последний раз( т.к. после покупка голосухи прошла нехилая волна снижения цен )....
Курс! уже 25(+8% за неделю) нехилый темп... Если дойдем до 27 ракета начнет барахлить, если пробЪет 28 ракета епнеца об угол дома .

при росте курса активизируются продажи первички


Не более чем ваши фантазии.

Первичка продается когда доллар стабилен или гривна растет.
А сейчас у кого припасены доллары врядли будет в такой ситуации их бетонировать в бетон на отшибе со сдачей через н-лет...

Ибо через год, удобнее доллары поменять на грн по курсу 40+ и купить что хочешь дешевле в 1.5 раза.
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