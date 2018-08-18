Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)
Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба. Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война. Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.
Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.
Я Вам открою страшную тайну, она уже есть. Тех самых 15%, всем желающим, у кого есть на первый взнос, на любую жидую недвигу, а не по какойто там акции.
5) Операції з нерухомим майном 10093 грн
Скоро придут за рылами.
2somilitark Не в моих интересах распространять более детальную информацию, сорян.
Вообще я расстроился реакцией(её отсутствием) на глобальный движ, ничему народ не учится, как в 2007-08, как в 12-13м.
В качестве бонуса данные о деятельности тесла в 2019м
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 30 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 3 разів.
pritartem написав:Оу !Макс прикупил шото, это значит по индикатору "АнтиАирМакс" сработал триггер на продажу(или фиксацию прибыли ,- кто щас бетоне), индикатор хорошо себя показал в последний раз( т.к. после покупка голосухи прошла нехилая волна снижения цен ).... Курс! уже 25(+8% за неделю) нехилый темп... Если дойдем до 27 ракета начнет барахлить, если пробЪет 28 ракета епнеца об угол дома .
при росте курса активизируются продажи первички
Не более чем ваши фантазии.
Первичка продается когда доллар стабилен или гривна растет. А сейчас у кого припасены доллары врядли будет в такой ситуации их бетонировать в бетон на отшибе со сдачей через н-лет...
Ибо через год, удобнее доллары поменять на грн по курсу 40+ и купить что хочешь дешевле в 1.5 раза.