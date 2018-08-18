somilitark написав:

antey1969 написав: Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него) Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)

Мне кажется жильё стоимостью до 20 кило в столице,какое бы оно не было,это бомба.Оно уже почти ничего не может потерять,а если зацепить какую-то студию в новострое метров 30 по долларов 700 за квадрат,то потерять в цене оно может только если случится ядерная война.Так что адекватный эконом можно искать всегда,ждать с кэшем например штук в 20-25 это клиника.Вот будет смешно,если появится ипотека под 15% в гривне,сразу повыметают всё что ещё есть до 30-35 штук.