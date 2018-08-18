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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2854285528562857

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 24
Вже навіть перевищили
38%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 04:44

Елена8
Это хде?
Возле Бессарабки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не помню кто тут инвестировал в стоки Теслы, но поздравляю. Это было круто! :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:02

  Понаехал написав:Не помню кто тут инвестировал в стоки Теслы, но поздравляю. Это было круто! :)


После закрытия торгов +11% ? :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:06

  zzzzzz написав:Хорошая статья. Рекомендую.

Натаха, тебе это не нужно читать, не твое это )))

https://nv.ua/ukr/biz/experts/nizka-sta ... 4NR4Ed1yOw



Когда нечего сказать- переходишь на фамильярности? Ну ну!

Во-первых, те кредиты о которых говорится в статье никогда не были фактором Ракеты. Ты так и не понял теорию РАКЕТЫ, а она уже на взлете. Учи матчасть.

Во-вторых, по президентской программе кредитов для малого бизнеса УЖЕ подали заявки более 9000 человек. При волевом решении запустить ипотеку, она также будет запущена - 60% банковской системы в собственности государства, достаточно гаркнуть и стукнуть кулаком по столу на совещании и они будут кредитовать что угодно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:09

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Ищу позитив где только можно, а что мне еще остается? Я поуши в бетоне.

Сами себя загнали в эту безвыходную ситуацию.


Увы! Жадность порождает бедность. Сижу теперь в печальных раздумьях. Начал завидовать форумчанам, которые смогли преодолеть соблазн и пересидеть в кеше. Судя по всему, кроме Сержа сюда можно добавить и xio.
Даже Вам это почти удалось, жаль в последнюю минуту перед обвалом и пипцом бес попутал с этим вашем Тетрисом...

ЗЫ: Серж прекрасный сочинитель, может Вы, Серж, порадуете нас стихом?

Накупила я бетона,
Притупила алкоголем
Страх....
Ждем обвала повсеместно,
Помирать - так всеми вместе,
Жаль....
Не судьба пожить красиво,
В жажде вечною наживы.
Боль....
investorkiev
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