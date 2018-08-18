Елена8
Это хде?
Возле Бессарабки?
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Додано: Чет 30 січ, 2020 07:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не помню кто тут инвестировал в стоки Теслы, но поздравляю. Это было круто!
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:02
После закрытия торгов +11% ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:06
Когда нечего сказать- переходишь на фамильярности? Ну ну!
Во-первых, те кредиты о которых говорится в статье никогда не были фактором Ракеты. Ты так и не понял теорию РАКЕТЫ, а она уже на взлете. Учи матчасть.
Во-вторых, по президентской программе кредитов для малого бизнеса УЖЕ подали заявки более 9000 человек. При волевом решении запустить ипотеку, она также будет запущена - 60% банковской системы в собственности государства, достаточно гаркнуть и стукнуть кулаком по столу на совещании и они будут кредитовать что угодно.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:09
Увы! Жадность порождает бедность. Сижу теперь в печальных раздумьях. Начал завидовать форумчанам, которые смогли преодолеть соблазн и пересидеть в кеше. Судя по всему, кроме Сержа сюда можно добавить и xio.
Даже Вам это почти удалось, жаль в последнюю минуту перед обвалом и пипцом бес попутал с этим вашем Тетрисом...
ЗЫ: Серж прекрасный сочинитель, может Вы, Серж, порадуете нас стихом?
Накупила я бетона,
Притупила алкоголем
Страх....
Ждем обвала повсеместно,
Помирать - так всеми вместе,
Жаль....
Не судьба пожить красиво,
В жажде вечною наживы.
Боль....
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