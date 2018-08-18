Додано: Чет 30 січ, 2020 09:50

investorkiev написав: И ты такой как Сержик: думаешь: ну почему я не послушал святых людей - Влада442 и Трибеку, которые говорили: ""впрыгивай, ныряй в бетон", и даже предлагали конкретные варианты. И ты такой как Сержик: думаешь: ну почему я не послушал святых людей - Влада442 и Трибеку, которые говорили: ""впрыгивай, ныряй в бетон", и даже предлагали конкретные варианты.

Повторюсь: у меня не было целей спекулировать, то есть купить по 18000 долл однушки в Аркаде и на Крушельницкой в 15-16 году, чтоб потом продать их по 30+ в 2019. Круши меня не привлекают местом, Аркада меня не привлекала сроками и пугала 24-мя этажами из панелей. ДБК-4 на Виноградаре продавала трёхи по 37-42 тыс. дол. на этапе строительства. Но место...Не хочу такое. Я жил в 700-х метрах от метро Шулявская, теперь в 5 минутах ходьбы от Дорогожичей, в 20-ти минутах от работы С детьми. Пока что я не тратил по часу и более времени на дорогу работа-дом-работа. Зато могу в новогоднюю ночь проехать 2 станции метро и, немного прогулявшись пешком, оказаться на главной ёлке страны, с детьми. Или за час в обед прокатиться работа-школа-дом-работа. Не говорю, что это идеал и эталон для меня, не предел мечтаний. Это компромисс на сегодня. Если припечёт, варианты от 65 метров по 50 000 до сих пор есть: Троя, Веник, Дарница. Если совсем припечёт, есть родина, там на 10-15 куе такая квартира дешевле.