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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2855285628572858

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 25
Вже навіть перевищили
40%
10
Приблизно на рівні 2013
12%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:10

  Понаехал написав:
  Frant написав:
  Понаехал написав:Не помню кто тут инвестировал в стоки Теслы, но поздравляю. Это было круто! :)

Пан юрист, який гріється теплом сусідів і отримує субсидії

Он в яблоке сидит, судя по скринам которые он рисовал, а Теслу он раньше слил.

Я думаю, що в реалі він взагалі ніяких акцій не купляв і не продавав.
Звичайний балабол, у якого вся енергія витрачається на словесний понос.
Тут таких шаровиків багато. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:И ты такой как Сержик: думаешь: ну почему я не послушал святых людей - Влада442 и Трибеку, которые говорили: ""впрыгивай, ныряй в бетон", и даже предлагали конкретные варианты.

Повторюсь: у меня не было целей спекулировать, то есть купить по 18000 долл однушки в Аркаде и на Крушельницкой в 15-16 году, чтоб потом продать их по 30+ в 2019. Круши меня не привлекают местом, Аркада меня не привлекала сроками и пугала 24-мя этажами из панелей. ДБК-4 на Виноградаре продавала трёхи по 37-42 тыс. дол. на этапе строительства. Но место...Не хочу такое. Я жил в 700-х метрах от метро Шулявская, теперь в 5 минутах ходьбы от Дорогожичей, в 20-ти минутах от работы С детьми. Пока что я не тратил по часу и более времени на дорогу работа-дом-работа. Зато могу в новогоднюю ночь проехать 2 станции метро и, немного прогулявшись пешком, оказаться на главной ёлке страны, с детьми. Или за час в обед прокатиться работа-школа-дом-работа. Не говорю, что это идеал и эталон для меня, не предел мечтаний. Это компромисс на сегодня. Если припечёт, варианты от 65 метров по 50 000 до сих пор есть: Троя, Веник, Дарница. Если совсем припечёт, есть родина, там на 10-15 куе такая квартира дешевле.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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