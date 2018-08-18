Я думаю, що в реалі він взагалі ніяких акцій не купляв і не продавав.
Звичайний балабол, у якого вся енергія витрачається на словесний понос.
Тут таких шаровиків багато.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:10
Я думаю, що в реалі він взагалі ніяких акцій не купляв і не продавав.
Звичайний балабол, у якого вся енергія витрачається на словесний понос.
Тут таких шаровиків багато.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Повторюсь: у меня не было целей спекулировать, то есть купить по 18000 долл однушки в Аркаде и на Крушельницкой в 15-16 году, чтоб потом продать их по 30+ в 2019. Круши меня не привлекают местом, Аркада меня не привлекала сроками и пугала 24-мя этажами из панелей. ДБК-4 на Виноградаре продавала трёхи по 37-42 тыс. дол. на этапе строительства. Но место...Не хочу такое. Я жил в 700-х метрах от метро Шулявская, теперь в 5 минутах ходьбы от Дорогожичей, в 20-ти минутах от работы С детьми. Пока что я не тратил по часу и более времени на дорогу работа-дом-работа. Зато могу в новогоднюю ночь проехать 2 станции метро и, немного прогулявшись пешком, оказаться на главной ёлке страны, с детьми. Или за час в обед прокатиться работа-школа-дом-работа. Не говорю, что это идеал и эталон для меня, не предел мечтаний. Это компромисс на сегодня. Если припечёт, варианты от 65 метров по 50 000 до сих пор есть: Троя, Веник, Дарница. Если совсем припечёт, есть родина, там на 10-15 куе такая квартира дешевле.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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