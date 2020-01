Додано: Чет 30 січ, 2020 10:51

investorkiev написав: investorkiev написав: Ищу позитив где только можно, а что мне еще остается? Я поуши в бетоне . Ищу позитив где только можно,

Увы! Жадность порождает бедность. Сижу теперь в печальных раздумьях. Начал завидовать форумчанам, которые смогли преодолеть соблазн и пересидеть в кеше. ...

Начал завидовать форумчанам, которые смогли преодолеть соблазн и пересидеть в кеше. ...



investorkiev написав: Serg-ik написав: Если припечёт, варианты от 65 метров по 50 000 до сих пор есть: Троя, Веник, Дарница. Если совсем припечёт, есть родина, там на 10-15 куе такая квартира дешевле. Если припечёт, варианты от 65 метров по 50 000 до сих пор есть: Троя, Веник, Дарница. Если совсем припечёт, есть родина, там на 10-15 куе такая квартира дешевле.



Серж, вы прикалываетесь - променять Киев на ипеня изза разницы в цене квартиры 10-15куе???





Serg-ik написав: /К счастью, у мамы панельный дом, 65 метров, трёшка



тоесть мамина панельная трешка 65 метров в ипенях - это норм, а в Киеве панельная трешка от ДБК4 (только утепленная, с улучшенной планировкой) - и вы воротите носом? Нужен только монолит в центре с жестко квадратными комнатами и двумя санузлами? Серж, вы прикалываетесь - променять Киев на ипеня изза разницы в цене квартиры 10-15куе???тоесть мамина панельная трешка 65 метров в ипенях - это норм, а в Киеве панельная трешка от ДБК4 (только утепленная, с улучшенной планировкой) - и вы воротите носом? Нужен только монолит в центре с жестко квадратными комнатами и двумя санузлами?



investorkiev накупил (или накупила - хрен разберёшь ) бетона и не знает что с ним делать, Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...



Чудны дела твои, Господи... investorkiev накупил (или накупила - хрен разберёшь) бетона и не знает что с ним делать, Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...Чудны дела твои, Господи...

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ