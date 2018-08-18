Еще Днепр, Харьков, Львов и Одесса.
И Ваш родной Донецк. Интеерсно, как Вы относились к Киеву, когда с Донецком всё было хорошо? В Донецке в 2013 был весь перечисленный набор благ?
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще Днепр, Харьков, Львов и Одесса.
И Ваш родной Донецк. Интеерсно, как Вы относились к Киеву, когда с Донецком всё было хорошо? В Донецке в 2013 был весь перечисленный набор благ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:34
зеКоманда і Головний Клоун - ще ті прахвесіонали.
Добре, якщо таблицю множення без калькулятора знають.
Щодо якості управління укро-їлітою:
"Киев занял 12 место в мире и третье в Европе в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках"
До речі, канадці вже вимагають від бородатих фанатиків компенсації за збитий літак і загиблих громадян Канади.
Укро-бидло-еліта мовчить, неначе обіс-ралась!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дубилеты-шмубилеты... Вильнолюди...
Надыбал на ветке Навигатора замечательное, полностью характеризующее так называемых "инвесторов"-
"Короче они там совсем Иго-го в ДАБИ. Взяли бы тогда обзвонили инвесторов и спросили - не против ли вы что мало парковки и зелени и нет мусоропровода - и вы бы все ответили - да да все ок нас устраивает давай ключи быстро .
Почему они вместо нас решают ? Я понимаю есть нормы . НО! Нужно придерживаться лишь тех норм которые жизненно важны - нормы прочности стен и крыши и фундамента . И все . Все остальное надо гибче быть к людям "
Люди готовы жить в дерьме, жаль нельзя отдельно создать "киев" для таких.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:46
Населення Києва поляризувалось з 1991.
У кого є кошти - той живе в пригороді, в гарненьких особняках-новобудах.
І взагалі не знає, що воно і як у 99% "нароту".
В 25-поверхівках мешкають не "успішні менеджери", а зазвичай вихідці з сіл. І міські люмпен-пролетарі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:51
investorkiev накупил (или накупила - хрен разберёшь ) бетона и не знает что с ним делать, Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...
Чудны дела твои, Господи...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я бы так подкорректировал
Накупила я бетона,
Притупила алкоголем
Боль покупки...
Голову поднявши гордо
Ждут обвала все лендлорды
Ёпт, приdurki
Не судьба пожить красиво,
Вечной жаждала наживы
Жаль, напрасно
Где ты разум, друг сердешный?
Почему простилась с кэшем
Подматрасным?
Только я не понял слегка: цены развернулись и пошли вниз?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неверная трактовка информации. По сути это ответ на вопрос почему я не беру советскую панельку в Киеве за 50 куе. На родине есть такая бесплатная. Не поднимается здесь за такую отдать 50 куе, тем более я на себе познаю прелести разваливающихся труб в районе с домами 50+ лет
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 30 січ, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01
Нікуя!
Пристойне житло біля метро - не дешевшає!
Натаха накупила неліквіда далеко від метро, біля сміттєспалювального заводу на ПОХу.
Тепер скаржиться.
такі він в прольоті. Прохлопав 2017-2018, мінімальні ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Предполагаю, что Виталя в сговоре с Франтом: не строит метро, чтобы Франтовы однухи не подешевели. Если же метро строить к каждому жилмассиву, то станция у дома не будет преимуществом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:06
По Вашей версии что я прохлопал? Назовите ЖК и цены.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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