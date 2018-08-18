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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2856285728582859>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 26
Вже навіть перевищили
38%
10
Приблизно на рівні 2013
12%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вопросов миллион, ответ на них один - только Киев.
Еще Днепр, Харьков, Львов и Одесса.
И Ваш родной Донецк. Интеерсно, как Вы относились к Киеву, когда с Донецком всё было хорошо? В Донецке в 2013 был весь перечисленный набор благ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:34

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:планируют поменять Гончарука на Дубилета. А у последнего есть и мозги, и команда.

Какие у Дубилета умения? Посчитать. Считал деньги в банке. Теперь посчитал население. Потом еще что-то посчитает...А с чем в стране проблемы? с производством материальных благ

зеКоманда і Головний Клоун - ще ті прахвесіонали.
Добре, якщо таблицю множення без калькулятора знають.

Щодо якості управління укро-їлітою:

"Киев занял 12 место в мире и третье в Европе в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках"

https://uainfo.org/blognews/1580349104- ... -mire.html


До речі, канадці вже вимагають від бородатих фанатиків компенсації за збитий літак і загиблих громадян Канади.

Укро-бидло-еліта мовчить, неначе обіс-ралась!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дубилеты-шмубилеты... Вильнолюди...
Надыбал на ветке Навигатора замечательное, полностью характеризующее так называемых "инвесторов"-
"Короче они там совсем Иго-го в ДАБИ. Взяли бы тогда обзвонили инвесторов и спросили - не против ли вы что мало парковки и зелени и нет мусоропровода - и вы бы все ответили - да да все ок нас устраивает давай ключи быстро .
Почему они вместо нас решают ? Я понимаю есть нормы . НО! Нужно придерживаться лишь тех норм которые жизненно важны - нормы прочности стен и крыши и фундамента . И все . Все остальное надо гибче быть к людям "
Люди готовы жить в дерьме, жаль нельзя отдельно создать "киев" для таких.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:46

  vano80 написав:Почему они вместо нас решают ? Я понимаю есть нормы . НО! Нужно придерживаться лишь тех норм которые жизненно важны - нормы прочности стен и крыши и фундамента . И все . Все остальное надо гибче быть к людям "
Люди готовы жить в дерьме, жаль нельзя отдельно создать "киев" для таких.

Населення Києва поляризувалось з 1991.
У кого є кошти - той живе в пригороді, в гарненьких особняках-новобудах.
І взагалі не знає, що воно і як у 99% "нароту".

В 25-поверхівках мешкають не "успішні менеджери", а зазвичай вихідці з сіл. І міські люмпен-пролетарі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:51

  investorkiev написав:
  investorkiev написав:Ищу позитив где только можно, а что мне еще остается? Я поуши в бетоне.

Увы! Жадность порождает бедность. Сижу теперь в печальных раздумьях. Начал завидовать форумчанам, которые смогли преодолеть соблазн и пересидеть в кеше. ...


  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:Если припечёт, варианты от 65 метров по 50 000 до сих пор есть: Троя, Веник, Дарница. Если совсем припечёт, есть родина, там на 10-15 куе такая квартира дешевле.


Серж, вы прикалываетесь - променять Киев на ипеня изза разницы в цене квартиры 10-15куе???


  Serg-ik написав:/К счастью, у мамы панельный дом, 65 метров, трёшка


тоесть мамина панельная трешка 65 метров в ипенях - это норм, а в Киеве панельная трешка от ДБК4 (только утепленная, с улучшенной планировкой) - и вы воротите носом? Нужен только монолит в центре с жестко квадратными комнатами и двумя санузлами?


investorkiev накупил (или накупила - хрен разберёшь 8)) бетона и не знает что с ним делать, Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...

Чудны дела твои, Господи...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ЗЫ: Серж прекрасный сочинитель, может Вы, Серж, порадуете нас стихом?

Накупила я бетона,
Притупила алкоголем
Страх....
Ждем обвала повсеместно,
Помирать - так всеми вместе,
Жаль....
Не судьба пожить красиво,
В жажде вечною наживы.
Боль....

Я бы так подкорректировал


Накупила я бетона,
Притупила алкоголем
Боль покупки...
Голову поднявши гордо
Ждут обвала все лендлорды
Ёпт, приdurki
Не судьба пожить красиво,
Вечной жаждала наживы
Жаль, напрасно
Где ты разум, друг сердешный?
Почему простилась с кэшем
Подматрасным?

Только я не понял слегка: цены развернулись и пошли вниз?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...

Неверная трактовка информации. По сути это ответ на вопрос почему я не беру советскую панельку в Киеве за 50 куе. На родине есть такая бесплатная. Не поднимается здесь за такую отдать 50 куе, тем более я на себе познаю прелести разваливающихся труб в районе с домами 50+ лет
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 30 січ, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01

  Serg-ik написав:Только я не понял слегка: цены развернулись и пошли вниз?

Нікуя!
Пристойне житло біля метро - не дешевшає!

Натаха накупила неліквіда далеко від метро, біля сміттєспалювального заводу на ПОХу.
Тепер скаржиться.

  Serg-ik написав:Неверная трактовка информации

такі він в прольоті. Прохлопав 2017-2018, мінімальні ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Пристойне житло біля метро - не дешевшає!

Предполагаю, что Виталя в сговоре с Франтом: не строит метро, чтобы Франтовы однухи не подешевели. Если же метро строить к каждому жилмассиву, то станция у дома не будет преимуществом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:06

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Неверная трактовка информации

такі він в прольоті. Прохлопав 2017-2018, мінімальні ціни.

По Вашей версии что я прохлопал? Назовите ЖК и цены.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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