vhata написав: Коллеги, спасибо форуму за подсказки и советы. Решила, что справедливо будет подякувать. Не дуже и оптимистично, но.

Читала закон 1210, там такой цикавый пункт есть.



«У випадку подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування»;



Я не юрист, но вставлю свои пять копеек как "пересічний платник податків".



Как вы это в реале представляете? Приходите в налоговую и говорите - "Мне некуда девать бабло... ой, сорри, я имею в виду, хочу оплатить налог на свои 5 квартир - вот вам мои права собственности, я подпишу все заявы".

Как по мне - никто так не сделает.



Из моей практики.

Недавно нужно было обновить идент.код - в налоговой ещё сказали, что у меня долг по оплате за недвижку (я так - йоперный!! ). Сказали ещё, что мне на почту должны были прийти несколько ППР-ок (податкове повідомлення-рішення) - на каждую из моих квартир. Мне вообще ничего не пришло (это правда). Для уточнений меня послали ( ) на Лескова 4. Там (на Лескова 4) осторожно узнав происхождение долга, стало понятно, что в налоговой светится только одна из моих квартир (купленых после 2011 - все они есть в реестре по недвижке).

Кстати, в "електронному кабінеті платника" у меня светилась именно та сумма долга (на неё ещё набежало 6.50грн пени) - там же, в "електронному кабінеті платника" можно всё и оплатить.

