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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2856285728582859

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 26
Вже навіть перевищили
38%
10
Приблизно на рівні 2013
12%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:07

  airmax78 написав:Это пыль. Вчера была переподписка в 3 раза. Это что означает? Что два ярда баксов стоят на пороге и ждут. А вы о 20 лямах.

1. Переподписка есть каждый раз. Но величина этой переподписки в последние несколько аукционов снижается.
2. Наметилась тенденция по смещению интереса с более длинных на более короткие => уход от риска. Это пока первые сигналы, но они уже появились.
3. Ставки практически достигли дна. Ниже уже не будет.
4. Даже в дни проведения аукционов курс уже не падает, а даже растет.
5. Параллельно с привлечением средств в ОВГЗ идет процесс погашения ранее выпущенных. Там объемы примерно одинаковые. Это дает возможность (кто хочет из нерезов) приобретать новые, не продавая валюту.
5. Есть мнение (основанное на анализе ставок отсечения, средневзвешенных ставок и объемов привлечения), что большой (если не основной) спрос на предпоследнем аукционе обеспечили госбанки.

ЗЫ. Наш процесс на валютном рынке не связан с событиями в Китае.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:14

  vhata написав:Коллеги, спасибо форуму за подсказки и советы. Решила, что справедливо будет подякувать. Не дуже и оптимистично, но.
Читала закон 1210, там такой цикавый пункт есть.

«У випадку подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування»;


Первожу: та недвига, которая не была в реестре, не освобождается от податка на нерухомисть за «прошлые года». Юристы, верно поняла?


Я не юрист, но вставлю свои пять копеек как "пересічний платник податків".

Как вы это в реале представляете? Приходите в налоговую и говорите - "Мне некуда девать бабло... ой, сорри, я имею в виду, хочу оплатить налог на свои 5 квартир - вот вам мои права собственности, я подпишу все заявы".
Как по мне - никто так не сделает.

Из моей практики.
Недавно нужно было обновить идент.код - в налоговой ещё сказали, что у меня долг по оплате за недвижку (я так - йоперный!! :? ). Сказали ещё, что мне на почту должны были прийти несколько ППР-ок (податкове повідомлення-рішення) - на каждую из моих квартир. Мне вообще ничего не пришло (это правда). Для уточнений меня послали ( :mrgreen: ) на Лескова 4. Там (на Лескова 4) осторожно узнав происхождение долга, стало понятно, что в налоговой светится только одна из моих квартир (купленых после 2011 - все они есть в реестре по недвижке).
Кстати, в "електронному кабінеті платника" у меня светилась именно та сумма долга (на неё ещё набежало 6.50грн пени) - там же, в "електронному кабінеті платника" можно всё и оплатить.
Ещё мне сказали (на Лескова 4), что если квартира сдаётся внаём, то мне нужно написать заяву в налоговую по этому подводу, и они (думаю, с удовольствием :mrgreen:) насчитают налог и на доход от аренды, и налог на саму квартиру.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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