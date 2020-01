Додано: Чет 30 січ, 2020 11:54

Serg-ik написав: galadriel написав: Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой... Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...

Неверная трактовка информации. По сути это ответ на вопрос почему я не беру советскую панельку в Киеве за 50 куе. На родине есть такая бесплатная. Не поднимается здесь за такую отдать 50 куе, тем более я на себе познаю прелести разваливающихся труб в районе с домами 50+ лет Неверная трактовка информации. По сути это ответ на вопрос почему я не беру советскую панельку в Киеве за 50 куе. На родине есть такая бесплатная. Не поднимается здесь за такую отдать 50 куе, тем более я на себе познаю прелести разваливающихся труб в районе с домами 50+ лет



Признаю, речь шла о том, что ваша мама живёт не в мазанке, а в панельке.

Кстати, приветствую ваш подход к выбору дома (дом не должен быть слишком старым) - но всё, что более-менее - стоит гораздо более 50к.



Serg-ik написав: Frant написав: В будь якому новому ЖК в 2015-2016 і на "вторинці" біля метро ціни в 20172018 - були на 1/3 нижчі, ніж зараз. і на "вторинці" біля метро ціни в 20172018 - були на 1/3 нижчі, ніж зараз.

Понятно, никакой конкретики. В 2015-2016 не было никаких новых ЖК , были только дома на этапе строительства. Заехать и жить в них я не мог .

На Троещине в 2016 были трёхи по 37-42 тыс грн, совкошлак. Не прёт .

Как я уже сказал, в отдельных районах Киева "совкошлак" по 50 000 есть до сих пор Понятно, никакой конкретики., были только дома на этапе строительства.На Троещине в 2016 были трёхи по 37-42 тыс грн,Как я уже сказал, в отдельных районах Киева "совкошлак" по 50 000 есть до сих пор



Одни отмазки... И рыбку съесть, и аквариум выпить. Не получится.

Сейчас вместе с дитём смотрю мультик "80 дней вокруг света", где Фикса озвучивает Каневский. И учу при этом - "Бери пример с мистера Фикса. Есть ли у меня план?? Да у меня целых ТРИ плана!!!" На то, что тебе нужно сделать, у тебя должно быть тоже минимум три плана.



У вас, Serg-ik, похоже, плана нет ни одного. Разве что сидеть на берегу реки и ждать труп врага ...

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

