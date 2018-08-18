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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2858285928602861>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 26
Вже навіть перевищили
38%
10
Приблизно на рівні 2013
12%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:49

investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это обычная ситуация при завышенной цене. Нормальные не приходят смотреть, потому что у них перед глазами есть более дешевые варианты. Ходят только те, кому все отказывают. Если не снижать цену, то они закончатся и вообще просмотров не будет.
Видимо на рынке появилась новая сезонность с провалом цены в начале года. В прошлом году было то же самое. В январе-феврале сдавалось тяжелей и дешевле, чем в декабре.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:54

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Serg-ik в пролёте, но бодрится маминой панелькой...

Неверная трактовка информации. По сути это ответ на вопрос почему я не беру советскую панельку в Киеве за 50 куе. На родине есть такая бесплатная. Не поднимается здесь за такую отдать 50 куе, тем более я на себе познаю прелести разваливающихся труб в районе с домами 50+ лет


Признаю, речь шла о том, что ваша мама живёт не в мазанке, а в панельке.
Кстати, приветствую ваш подход к выбору дома (дом не должен быть слишком старым) - но всё, что более-менее - стоит гораздо более 50к.

  Serg-ik написав:
  Frant написав:В будь якому новому ЖК в 2015-2016 і на "вторинці" біля метро ціни в 20172018 - були на 1/3 нижчі, ніж зараз.

Понятно, никакой конкретики. В 2015-2016 не было никаких новых ЖК, были только дома на этапе строительства. Заехать и жить в них я не мог.
На Троещине в 2016 были трёхи по 37-42 тыс грн, совкошлак. Не прёт.
Как я уже сказал, в отдельных районах Киева "совкошлак" по 50 000 есть до сих пор


Одни отмазки... И рыбку съесть, и аквариум выпить. Не получится.
Сейчас вместе с дитём смотрю мультик "80 дней вокруг света", где Фикса озвучивает Каневский. И учу при этом - "Бери пример с мистера Фикса. Есть ли у меня план?? Да у меня целых ТРИ плана!!!" На то, что тебе нужно сделать, у тебя должно быть тоже минимум три плана.

У вас, Serg-ik, похоже, плана нет ни одного. Разве что сидеть на берегу реки и ждать труп врага ...
Ну, тут уж каждый кузнец своего счастья.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Кстати, в "електронному кабінеті платника" у меня светилась именно та сумма долга (на неё ещё набежало 6.50грн пени) - там же, в "електронному кабінеті платника" можно всё и оплатить.

Подскажите пожалуйста где это можно найти?
https://cabinet.sfs.gov.ua/ сайт электронного платника
а дальше куда?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Одни отмазки... И рыбку съесть, и аквариум выпить. Не получится.

Если человек не покупает авто и ездит на такси-это нормально.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:27

  vladus17 написав:
  galadriel написав:Кстати, в "електронному кабінеті платника" у меня светилась именно та сумма долга (на неё ещё набежало 6.50грн пени) - там же, в "електронному кабінеті платника" можно всё и оплатить.

Подскажите пожалуйста где это можно найти?
https://cabinet.sfs.gov.ua/ сайт электронного платника
а дальше куда?


Заходите через ЭЦП (у меня приватбанковский), а потом - "Розрахунки з бюджетом" или "Стан розрахунків з бюджетом" (не помню точно) - там по годам можно посмотреть.
Я щас не дома - буду дома скажу более точно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Куда-то пропал мой пост с призывом к Трибеке начать новую, честную жизнь. Надеюсь он успел прочитать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:30

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Одни отмазки... И рыбку съесть, и аквариум выпить. Не получится.

Если человек не покупает авто и ездит на такси-это нормально.


Кривая аналогия. Авто нужно чтобы ездить, а не чтобы жить в нём (отдыхать и набираться сил).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:Подскажите пожалуйста где это можно найти?
https://cabinet.sfs.gov.ua/ сайт электронного платника
а дальше куда?

Сюда надо
https://cabinet.tax.gov.ua/login
справа вверху есть слово "Вхід". Жмите туда.
Появится окно, вы подтягиваете свою электронную подпись ( если она у вас есть :-) ) и дело в шляпе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:34

  galadriel написав:
  vladus17 написав:
  galadriel написав:Кстати, в "електронному кабінеті платника" у меня светилась именно та сумма долга (на неё ещё набежало 6.50грн пени) - там же, в "електронному кабінеті платника" можно всё и оплатить.

Подскажите пожалуйста где это можно найти?
https://cabinet.sfs.gov.ua/ сайт электронного платника
а дальше куда?


Заходите через ЭЦП (у меня приватбанковский), а потом - "Розрахунки з бюджетом" или "Стан розрахунків з бюджетом" (не помню точно) - там по годам можно посмотреть.
Я щас не дома - буду дома скажу более точно.


Спасибо большое. Сейчас буду проверть.

П.С. Эл. подпись есть с Приват24
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Если человек не покупает авто и ездит на такси-это нормально.

У каждого свой сценарий. Один изредка ездит по городу, другой мотается с утра до вечера или постоянно выезжает в пригород. Одним такси подходит, другим нет.
Аренда выигрывает у своей квартиры мобильностью. Проигрывает невозможностью забить гвоздь, поменять шкаф и т. п. Оседлая семья с кучей барахла и детьми - для них мобильность не имеет значения. Проще продать-купить, чем собрать вещи, перевезти, разложить. Поэтому во всем мире в аренде живут только молодые и мобильные. Когда уже 40, дети, куча вещей, закончились смены работы в поисках себя, тогда покупают.
Vlad442
 
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