Додано: Чет 30 січ, 2020 11:49

investorkiev написав: Коллеги, нужен совет.



Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?



Это у меня одного какой-то несезон странный?



При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.

Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.

Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??

Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.



Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это обычная ситуация при завышенной цене. Нормальные не приходят смотреть, потому что у них перед глазами есть более дешевые варианты. Ходят только те, кому все отказывают. Если не снижать цену, то они закончатся и вообще просмотров не будет.Видимо на рынке появилась новая сезонность с провалом цены в начале года. В прошлом году было то же самое. В январе-феврале сдавалось тяжелей и дешевле, чем в декабре.