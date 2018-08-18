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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2858285928602861

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 26
Вже навіть перевищили
38%
10
Приблизно на рівні 2013
12%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день!

Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502
https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933

В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.

В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:43

  Любопытный написав:Добрый день!

Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502
https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933

В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.

В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?

ЛБ - отказать. Мазепы - норм.
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.

Та ну, не может быть. Вчера смотрел ОЛХ и явно было что-то получше. Как я понимаю, берег любой подходит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52

Есть в собственности несколько объектов недвижимости, никакого налога нет. Долгов тоже. Только что проверил через эл кабинет. Спасибо за помощь!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:54

  airmax78 написав:
  Любопытный написав:Добрый день!

Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502
https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933

В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.

В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?

ЛБ - отказать. Мазепы - норм.
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?

Во втором случае ещё ремонт и уже можно ценник от 110тыс. смотреть, может найдется продавец с такими же вкусами что только въехать и жить :)
stm
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  #<1 ... 2858285928602861
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