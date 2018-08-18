Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:38
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
Любопытный
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:43
Любопытный написав:
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
ЛБ - отказать. Мазепы - норм.
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?
airmax78
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1
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:50
Любопытный написав:
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Та ну, не может быть. Вчера смотрел ОЛХ и явно было что-то получше. Как я понимаю, берег любой подходит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52
Есть в собственности несколько объектов недвижимости, никакого налога нет. Долгов тоже. Только что проверил через эл кабинет. Спасибо за помощь!
vladus17
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:54
airmax78 написав: Любопытный написав:
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
ЛБ - отказать. Мазепы - норм.
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?
Во втором случае ещё ремонт и уже можно ценник от 110тыс. смотреть, может найдется продавец с такими же вкусами что только въехать и жить
stm
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