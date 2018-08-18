Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:50
Любопытный написав:
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Та ну, не может быть. Вчера смотрел ОЛХ и явно было что-то получше. Как я понимаю, берег любой подходит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52
Есть в собственности несколько объектов недвижимости, никакого налога нет. Долгов тоже. Только что проверил через эл кабинет. Спасибо за помощь!
vladus17
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:54
airmax78 написав: Любопытный написав:
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
ЛБ - отказать. Мазепы - норм.
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?
Во втором случае ещё ремонт и уже можно ценник от 110тыс. смотреть, может найдется продавец с такими же вкусами что только въехать и жить
stm
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:55
Любопытный написав:
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
На Мазепы однозначно +++
Отличный дом и локация!
Под сдачу кстати тоже хорошо бы пошло.
Там в соседнем доме у меня знакомый гражданин АСАШАЙ (США) снимал похожую трешку пару лет назад (вроде за 1.5к баксов, но могу ошибаться).
vladus17
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:04
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/30/656437/
Ну что Чабаны-парадиз (Первый цитата) рокетой вверх.
Жду еще школы во дворе и ТЦ на окружной и буду сливать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:05
airmax78 написав: Любопытный написав:
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
ЛБ - отказать. Мазепы - норм.
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?
Спасибо! Вот и я думаю по поводу дома на Мазепы. Локация просто топ, правда дом... коммуникации, соседи, вечные туристы под окном.
Думаю
Любопытный
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:05
airmax78 написав:
Кстати, Серж, это оно - почему такое не рассмотреть?
кредит? Ну, допустим....тогда можно поискать получше за 90к. Особенно на левом берегу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:10
Serg-ik "Поискать получше...на правом..." Наша песня хороша - начинай сначала?
барабашов
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:26
Serg-ik написав: Любопытный написав:
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Та ну, не может быть. Вчера смотрел ОЛХ и явно было что-то получше. Как я понимаю, берег любой подходит
На ОЛХ не часто смотрю, чаще ЛУН. Но более интересных вариантов для себя не встречал, честно говоря. Наверное у нас немного отличаются параметры поиска.
жк Корона интересна тем, что вид с высоких этажей хороший и открылся рядом ТЦ большой. По инфраструктуре район очень не плохой.
Любопытный
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:34
Любопытный написав:
Добрый день!
Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502 https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933
В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.
В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?
Мазепа супер вариант. Глядя цены первички по 1.5-2к$, лучше всего эта квартира.
Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики.
xio13
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