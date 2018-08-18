Как я не раз писал, ЛУН, по моим наблюдением, тянет инфу только с некоторых избранных сайтов
Высокий этаж и 100+ метров?
Вот эта по цене и планировке ничего так, но возле ж/д
И на Кондратюка есть квартиры от строителей
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как я не раз писал, ЛУН, по моим наблюдением, тянет инфу только с некоторых избранных сайтов
Высокий этаж и 100+ метров?
Вот эта по цене и планировке ничего так, но возле ж/д
И на Кондратюка есть квартиры от строителей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Этом доме продаётся 8 квартир. Многовато. Наверное есть подвох
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:50
Надорвала животик от смеха.
Очередной «дАртаньян» обьявился - все будут в ж.о.пе, а я тут выхожу весь в белом и стегаю своей пачкой франклинов продавана по лицу.
Ну ну, не забывайте информировать нас о своих успехах.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52
Да это пофигу, все захеджировано в BTC
P.s. investorkiev, у вас понимание о бизе и недвиге как в 90х-2000х. Купил котлован, сдал в аренду..
Веселит такие пасажиры. Сейчас цифра рулит и другие подходы
Лучше раскажите сколько вам десятелетий понадобится что бы заработать 50000$ не использовав деньги семьи (которые вам дают) и не юзая их недвижку которую вам покупают.
Судя по раскладам за жизнь у вас идей заработка кроме покупки бетона и сдачи в аренду нету.
Такой себе примитив для детей вороватых чиновников и силовиков.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
думаю за 50к можно будет взять с новым суперремонтом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:06
Спасибо за подсказку. Не звоните пока на Мазепу. Там еще будет дешеветь. Не может оно стоить, как Круша.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:09
Конечно, к чему Вам туристы под окном. Лучше клубный дворик с уютной скамейкой:
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