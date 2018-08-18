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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2860286128622863>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 26
Вже навіть перевищили
38%
10
Приблизно на рівні 2013
12%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:На ОЛХ не часто смотрю, чаще ЛУН. Но более интересных вариантов для себя не встречал, честно говоря.

Как я не раз писал, ЛУН, по моим наблюдением, тянет инфу только с некоторых избранных сайтов
Высокий этаж и 100+ метров?
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-3 ... dc27e62e43


Вот эта по цене и планировке ничего так, но возле ж/д
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 9.html?tar

И на Кондратюка есть квартиры от строителей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Мазепа супер вариант. Глядя цены первички по 1.5-2к$, лучше всего эта квартира.

В Этом доме продаётся 8 квартир. Многовато. Наверное есть подвох
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики.


это если ваш $ выживет в нынешнем его виде...
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:50

  xio13 написав:Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики.

Надорвала животик от смеха.

Очередной «дАртаньян» обьявился - все будут в ж.о.пе, а я тут выхожу весь в белом и стегаю своей пачкой франклинов продавана по лицу.

Ну ну, не забывайте информировать нас о своих успехах.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52

  Alex6 написав:
  xio13 написав:Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики.


это если ваш $ выживет в нынешнем его виде...


Да это пофигу, все захеджировано в BTC

P.s. investorkiev, у вас понимание о бизе и недвиге как в 90х-2000х. Купил котлован, сдал в аренду..
Веселит такие пасажиры. Сейчас цифра рулит и другие подходы

Лучше раскажите сколько вам десятелетий понадобится что бы заработать 50000$ не использовав деньги семьи (которые вам дают) и не юзая их недвижку которую вам покупают.

Судя по раскладам за жизнь у вас идей заработка кроме покупки бетона и сдачи в аренду нету.

Такой себе примитив для детей вороватых чиновников и силовиков.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Мазепа супер вариант. Глядя цены первички по 1.5-2к$, лучше всего эта квартира.Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики.

думаю за 50к можно будет взять с новым суперремонтом :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Да это пофигу, все захеджировано в BTC
P.s. investorkiev, у вас понимание о бизе и недвиге как в 90х-2000х. Купил котлован, сдал в аренду..
Веселит такие пасажиры. Сейчас цифра рулит и другие подходы

Сейчас в моде цифровые квартиры?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:Спасибо! Вот и я думаю по поводу дома на Мазепы. Локация просто топ, правда дом... коммуникации, соседи, вечные туристы под окном.
Думаю

Вы смотрели этот вариант вживую? Фраза "не сотрудничаю" обычно переводится, как "это замануха, не тратьте свое и мое время".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:06

  Любопытный написав:Добрый день!

Знаю, что покупать сейчас не самая лучшая идея. Но при нормальном торге думаю посмотреть эти варианты:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13272502
https://fn.ua/view.php?ad_id=13276933

В обоих вариантах торг думаю от 5 до 10 % будет.
Покупаю для себя, надоело отстегивать каждый месяц за аренду.

В ценовом сегменте 80-90к чего-то лучшего не нашел.
Что скажете?


Спасибо за подсказку. Не звоните пока на Мазепу. Там еще будет дешеветь. Не может оно стоить, как Круша.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:09

  Vlad442 написав:
  Любопытный написав:Спасибо! Вот и я думаю по поводу дома на Мазепы. Локация просто топ, правда дом... коммуникации, соседи, вечные туристы под окном.

Конечно, к чему Вам туристы под окном. Лучше клубный дворик с уютной скамейкой: https://nashkiev.ua/novosti/kievskiy-fo ... nt=novosti
artlife
 
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