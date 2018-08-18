Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52

Alex6 написав: xio13 написав: Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики. Я бы себе купил, если бы не будущий крах экономики и супер кризис. А там глядишь и по 50000$ пойдут такие варики.



это если ваш $ выживет в нынешнем его виде... это если ваш $ выживет в нынешнем его виде...

Да это пофигу, все захеджировано в BTCP.s. investorkiev, у вас понимание о бизе и недвиге как в 90х-2000х. Купил котлован, сдал в аренду..Веселит такие пасажиры. Сейчас цифра рулит и другие подходыЛучше раскажите сколько вам десятелетий понадобится что бы заработать 50000$ не использовав деньги семьи (которые вам дают) и не юзая их недвижку которую вам покупают.Судя по раскладам за жизнь у вас идей заработка кроме покупки бетона и сдачи в аренду нету.Такой себе примитив для детей вороватых чиновников и силовиков.