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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14
xio13 написав:
Да это пофигу, все захеджировано в BTC
Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!
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investorkiev
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