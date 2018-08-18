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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14
xio13 написав:
Да это пофигу, все захеджировано в BTC
Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!
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investorkiev
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:27
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:36
Обрати внимание, с ремонтом. Понятно, цены поднялись. Но при этом в продажу (как я понимаю) пошли хаты скупленные в 15-18 со сделанным ремонтом. Что и дает дополнительный плюс.
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vano80
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:53
vano80 написав:
Обрати внимание, с ремонтом. Понятно, цены поднялись. Но при этом в продажу (как я понимаю) пошли хаты скупленные в 15-18 со сделанным ремонтом. Что и дает дополнительный плюс.
Этот ремонт еще Леонида Даниловича помнит.
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airmax78
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:55
investorkiev написав: xio13 написав:
Да это пофигу, все захеджировано в BTC
Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!
Зря вы так. С человеком, который на все деньги в BTC я бы говорил с уважением. Это будущий миллионер.
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airmax78
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:58
xio13 написав:
Да это пофигу, все захеджировано в BTC
те BTC еще надо уметь вывести в товарных объемах, в Киеве емкость этого рынка сильно хромает
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Alex6
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:22
airmax78 написав: investorkiev написав: xio13 написав:
Да это пофигу, все захеджировано в BTC
Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!
Зря вы так. С человеком, который на все деньги в BTC я бы говорил с уважением. Это будущий миллионер.
У вас там у наемных у всех принято по паре слов выводы делать?
В бтс 20% портфеля. Который кстате с 2019 дал 200% сверху.
Получать з.п и думать разные вещи
В киеве обменки по 100-500 к$ в бтс меняют через день так что угомонитесь теоретики.
А еще есть usdt и торговля с Китаем. На заводах в киеве этому не учат.
Портфель должен иметь абсолютную быстроту ликвидности. Хотя в этой теме спецов врядли можно найти. Все в бетоне. - ремонт - аренда ))))))))
Востаннє редагувалось xio13
в Чет 30 січ, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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xio13
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:25
давно уже писали, что новый кризис озрел, но запоздал. Нужен "чёрный лебедь"
Это он?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса
нефть вниз...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:27
xio13 написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!
Зря вы так. С человеком, который на все деньги в BTC я бы говорил с уважением. Это будущий миллионер.
У вас там у наемных у всех принято по паре слов выводы делать?
В бтс 20% портфеля. Который кстате с 2019 дал 200% сверху.
Получать з.п и думать разные вещи
В киеве обменки по 100-500 к$ в бтс меняют через день так что угомонитесь теоретики.
А еще есть usdt и торговля с Китаем. На заводах в киеве этому не учат.
Портфель должен иметь абсолютную быстроту ликвидности. Хотя в этой теме спецов врядли можно найти. Все в бетоне. - ремонт - аренда ))))))))
Извините, профит, мы вас сразу не узнали. P.S. Сколько сейчас держите в контрабанде?
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airmax78
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:32
Судя по вчерашней истерии с акциями Теслы - еще нет. Посмотрим как сегодня будет. Если в самом деле откроется на 650 и не провалится обратно к 400 - то, наверное, о кризисе, пока, говорить рано.
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airmax78
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