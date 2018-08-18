RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2861286228632864>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14

  xio13 написав:Да это пофигу, все захеджировано в BTC


Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 06.03.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:27

Кризис закончился что-ли?!
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodaetsya- ... =3&page=19
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:36

  asti написав:Кризис закончился что-ли?!
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodaetsya- ... =3&page=19


Обрати внимание, с ремонтом. Понятно, цены поднялись. Но при этом в продажу (как я понимаю) пошли хаты скупленные в 15-18 со сделанным ремонтом. Что и дает дополнительный плюс.
vano80
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:53

  vano80 написав:
  asti написав:Кризис закончился что-ли?!
https://m.olx.ua/obyavlenie/prodaetsya- ... =3&page=19


Обрати внимание, с ремонтом. Понятно, цены поднялись. Но при этом в продажу (как я понимаю) пошли хаты скупленные в 15-18 со сделанным ремонтом. Что и дает дополнительный плюс.

Этот ремонт еще Леонида Даниловича помнит.
airmax78
 
Повідомлень: 33237
З нами з: 25.10.12
Подякував: 841 раз.
Подякували: 3827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:55

  investorkiev написав:
  xio13 написав:Да это пофигу, все захеджировано в BTC


Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!

Зря вы так. С человеком, который на все деньги в BTC я бы говорил с уважением. Это будущий миллионер.
airmax78
 
Повідомлень: 33237
З нами з: 25.10.12
Подякував: 841 раз.
Подякували: 3827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Да это пофигу, все захеджировано в BTC


те BTC еще надо уметь вывести в товарных объемах, в Киеве емкость этого рынка сильно хромает
Alex6
 
Повідомлень: 682
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:22

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  xio13 написав:Да это пофигу, все захеджировано в BTC


Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!

Зря вы так. С человеком, который на все деньги в BTC я бы говорил с уважением. Это будущий миллионер.


У вас там у наемных у всех принято по паре слов выводы делать?
В бтс 20% портфеля. Который кстате с 2019 дал 200% сверху.
Получать з.п и думать разные вещи

В киеве обменки по 100-500 к$ в бтс меняют через день так что угомонитесь теоретики.
А еще есть usdt и торговля с Китаем. На заводах в киеве этому не учат.

Портфель должен иметь абсолютную быстроту ликвидности. Хотя в этой теме спецов врядли можно найти. Все в бетоне. - ремонт - аренда ))))))))
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 30 січ, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
xio13
 
Повідомлень: 279
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:25

давно уже писали, что новый кризис озрел, но запоздал. Нужен "чёрный лебедь"
Это он?
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса

https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa

нефть вниз...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10142
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:27

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Вы сделали мой день! Обязательно пишите нам о своих успехах!

Зря вы так. С человеком, который на все деньги в BTC я бы говорил с уважением. Это будущий миллионер.


У вас там у наемных у всех принято по паре слов выводы делать?
В бтс 20% портфеля. Который кстате с 2019 дал 200% сверху.
Получать з.п и думать разные вещи

В киеве обменки по 100-500 к$ в бтс меняют через день так что угомонитесь теоретики.
А еще есть usdt и торговля с Китаем. На заводах в киеве этому не учат.

Портфель должен иметь абсолютную быстроту ликвидности. Хотя в этой теме спецов врядли можно найти. Все в бетоне. - ремонт - аренда ))))))))

Извините, профит, мы вас сразу не узнали. P.S. Сколько сейчас держите в контрабанде?
airmax78
 
Повідомлень: 33237
З нами з: 25.10.12
Подякував: 841 раз.
Подякували: 3827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:32

  Serg-ik написав:давно уже писали, что новый кризис озрел, но запоздал. Нужен "чёрный лебедь"
Это он?
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса

https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa

нефть вниз...

Судя по вчерашней истерии с акциями Теслы - еще нет. Посмотрим как сегодня будет. Если в самом деле откроется на 650 и не провалится обратно к 400 - то, наверное, о кризисе, пока, говорить рано.
airmax78
 
Повідомлень: 33237
З нами з: 25.10.12
Подякував: 841 раз.
Подякували: 3827 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2861286228632864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1748, 1749, 1750
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17492 2807732
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 12:35
pirat-d
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17289)
30.01.2020 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.