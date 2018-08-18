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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2862286328642865>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:50

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:давно уже писали, что новый кризис озрел, но запоздал. Нужен "чёрный лебедь"
Это он?
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса

https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa

нефть вниз...

Судя по вчерашней истерии с акциями Теслы - еще нет. Посмотрим как сегодня будет. Если в самом деле откроется на 650 и не провалится обратно к 400 - то, наверное, о кризисе, пока, говорить рано.

Первый случай вируса зафиксирован в Индии. Проблема растёт...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:52

  stm написав:
  airmax78 написав:Судя по вчерашней истерии с акциями Теслы - еще нет. Посмотрим как сегодня будет. Если в самом деле откроется на 650 и не провалится обратно к 400 - то, наверное, о кризисе, пока, говорить рано.

Первый случай вируса зафиксирован в Индии. Проблема растёт...

Да, но совершенно не такими темпами, которыми растут акции Теслы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:52

  Serg-ik написав: Как я не раз писал, ЛУН, по моим наблюдением, тянет инфу только с некоторых избранных сайтов
Высокий этаж и 100+ метров?
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-3 ... dc27e62e43


Вот эта по цене и планировке ничего так, но возле ж/д
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 9.html?tar

И на Кондратюка есть квартиры от строителей


Это правда, скорее всего агрегатор ЛУНа забирает данные только с сайтов, которые платят мзду или какие-то другие договорняки.

Ваши варианты интересны, правда все что после шулявки я не очень люблю + удаленность к метро играет роль.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:03

Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом).
Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:04

  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом).
Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?

Вытяг из реестра собственников недвижимости и оригинал договора купли-продажи/другого договора, на основании которого в реестре объект зарегистрирован за собственником (и копии этих документов).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:07

  airmax78 написав:
  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом).
Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?

Вытяг из реестра собственников недвижимости и оригинал договора купли-продажи/другого договора, на основании которого в реестре объект зарегистрирован за собственником (и копии этих документов).

Спасибо.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом).
Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?

Достаточно распечатку выписки. У меня была с печатью нотариуса, но не уверен что печать важна. Договор купли-продажи не понадобился.
И если прописываемый - мужчина, то нужно военный билет или другой документ и чтобы он был на учете в военкомате по месту прописки.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:16

  foxluck написав:
  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом).
Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?

Достаточно распечатку выписки. У меня была с печатью нотариуса, но не уверен что печать важна. Договор купли-продажи не понадобился.
И если прописываемый - мужчина, то нужно военный билет или другой документ и чтобы он был на учете в военкомате по месту прописки.

Да, без этого можно не идти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:18

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом).
Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?

Достаточно распечатку выписки. У меня была с печатью нотариуса, но не уверен что печать важна. Договор купли-продажи не понадобился.
И если прописываемый - мужчина, то нужно военный билет или другой документ и чтобы он был на учете в военкомате по месту прописки.

Да, без этого можно не идти.

Я буду прописывать женщину с ребенком 4 лет.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:35

У тебя и так всё хорошо и ты в прямом смысле слова ездишь на лексусе. Но голубая мечта всё равно спешит на встречу с тобой
https://strana.ua/news/247222-na-video- ... susom.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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