Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Судя по вчерашней истерии с акциями Теслы - еще нет. Посмотрим как сегодня будет. Если в самом деле откроется на 650 и не провалится обратно к 400 - то, наверное, о кризисе, пока, говорить рано.
Первый случай вируса зафиксирован в Индии. Проблема растёт...
Да, но совершенно не такими темпами, которыми растут акции Теслы.
Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом). Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом). Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
Вытяг из реестра собственников недвижимости и оригинал договора купли-продажи/другого договора, на основании которого в реестре объект зарегистрирован за собственником (и копии этих документов).
artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом). Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
Вытяг из реестра собственников недвижимости и оригинал договора купли-продажи/другого договора, на основании которого в реестре объект зарегистрирован за собственником (и копии этих документов).
artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом). Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
Достаточно распечатку выписки. У меня была с печатью нотариуса, но не уверен что печать важна. Договор купли-продажи не понадобился. И если прописываемый - мужчина, то нужно военный билет или другой документ и чтобы он был на учете в военкомате по месту прописки.
artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом). Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
Достаточно распечатку выписки. У меня была с печатью нотариуса, но не уверен что печать важна. Договор купли-продажи не понадобился. И если прописываемый - мужчина, то нужно военный билет или другой документ и чтобы он был на учете в военкомате по месту прописки.
artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете (что немного стрёмно, но сейчас вопрос не в этом). Что с собой брать в ЦНАП, чтобы прописать другого человека? Распечатку из интернета, заверенную нотариусом?
Достаточно распечатку выписки. У меня была с печатью нотариуса, но не уверен что печать важна. Договор купли-продажи не понадобился. И если прописываемый - мужчина, то нужно военный билет или другой документ и чтобы он был на учете в военкомате по месту прописки.