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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2862286328642865

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:40

Папір є!!!

  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете

Є договір купівлі-продажу на папері, з захисними знаками, і паперовий витяг з держреєстру (його робить нотаріус, зразу ж після купівлі).

  artlife написав:Я буду прописывать женщину с ребенком 4 лет.

Виписати - можна лише через суд, якщо вона добровільно не захоче.
Якщо вона військовозобов,язана - взагалі не зможете виписати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:52

Кто у нас пел оды Саге? Эйрмакс?
Есть повод спеть новые
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/655986/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:56

  Serg-ik написав:Кто у нас пел оды Саге? Эйрмакс?
Есть повод спеть новые
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/655986/

Ну что тут скажешь? Сага - лучшие. Жду ценники в Новом Подоле. Но, боюсь, они нас всех очень расстроят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:00

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Кто у нас пел оды Саге? Эйрмакс?
Есть повод спеть новые
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/655986/
Ну что тут скажешь? Сага - лучшие. Жду ценники в Новом Подоле. Но, боюсь, они нас всех очень расстроят.
Так что тогда, Столица наше всё??!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:01

  Serg-ik написав:Кто у нас пел оды Саге? Эйрмакс?
Есть повод спеть новые
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/655986/


Хм, интересно, они из истории с "кличковскими" строителями выводы сделали, вдруг власть поменяется :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:01

  Frant написав:
  artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете

Є договір купівлі-продажу на папері, з захисними знаками, і паперовий витяг з держреєстру (його робить нотаріус, зразу ж після купівлі).

  artlife написав:Я буду прописывать женщину с ребенком 4 лет.

Виписати - можна лише через суд, якщо вона добровільно не захоче.
Якщо вона військовозобов,язана - взагалі не зможете виписати.

Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну что тут скажешь? Сага - лучшие

По Киевпроекту выходит хитро: надстроят несколько этажей. И скромное упоминание о реставрации соседнего дома...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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