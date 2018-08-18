Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете
Є договір купівлі-продажу на папері, з захисними знаками, і паперовий витяг з держреєстру (його робить нотаріус, зразу ж після купівлі).
artlife написав:Я буду прописывать женщину с ребенком 4 лет.
Виписати - можна лише через суд, якщо вона добровільно не захоче. Якщо вона військовозобов,язана - взагалі не зможете виписати.
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют. Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.