Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:52
Кто у нас пел оды Саге? Эйрмакс?
Есть повод спеть новые
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/655986/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:56
Ну что тут скажешь? Сага - лучшие. Жду ценники в Новом Подоле. Но, боюсь, они нас всех очень расстроят.
airmax78
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:00
airmax78 написав:
Ну что тут скажешь? Сага - лучшие. Жду ценники в Новом Подоле. Но, боюсь, они нас всех очень расстроят.
Так что тогда, Столица наше всё??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:01
Хм, интересно, они из истории с "кличковскими" строителями выводы сделали, вдруг власть поменяется
vano80
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:01
Frant написав: artlife написав:
Народ, а какие документы сейчас подтверждают право собственноти на квартиру? Свидетельства на гербовой бумаге уже не дают. Теперь всё в интернете
Є договір купівлі-продажу на папері, з захисними знаками, і паперовий витяг з держреєстру (його робить нотаріус, зразу ж після купівлі).
artlife написав:
Я буду прописывать женщину с ребенком 4 лет.
Виписати - можна лише через суд, якщо вона добровільно не захоче.
Якщо вона військовозобов,язана - взагалі не зможете виписати.
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
artlife
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:20
airmax78 написав:
Ну что тут скажешь? Сага - лучшие
По Киевпроекту выходит хитро: надстроят несколько этажей. И скромное упоминание о реставрации соседнего дома...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:19
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну что тут скажешь? Сага - лучшие
По Киевпроекту выходит хитро: надстроят несколько этажей. И скромное упоминание о реставрации соседнего дома...
Я даю им картбланш на любые проекты в Киеве. Они молодцы - сделают как надо.
airmax78
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:03
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну что тут скажешь? Сага - лучшие
По Киевпроекту выходит хитро: надстроят несколько этажей. И скромное упоминание о реставрации соседнего дома...
Я даю им картбланш на любые проекты в Киеве. Они молодцы - сделают как надо.
Даже если захотят построить Крещатик-Сагу на полсотни этажей поперек одноименного проспекта?)))
antey1969
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:06
antey1969 написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
По Киевпроекту выходит хитро: надстроят несколько этажей. И скромное упоминание о реставрации соседнего дома...
Я даю им картбланш на любые проекты в Киеве. Они молодцы - сделают как надо.
Даже если захотят построить Крещатик-Сагу на полсотни этажей поперек одноименного проспекта?)))
Не захотят. В этом разница между Сагой и Оркадой (например).
airmax78
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