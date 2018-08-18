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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:50
artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...
Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.
Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
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investorkiev
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:58
investorkiev написав: artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...
Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.
Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
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stm
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:08
stm написав: investorkiev написав: artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...
Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.
Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
Ага, и эти рассказывают как надо уходить от налогов, переписывая недвижимость на родственников!
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vano80
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:36
stm написав: investorkiev написав: artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...
Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.
Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
а то вы таких случаев не знаете. Видел как брат и сестра делили наследство - чуть до смертоубийства не дошло, обоим около 50 лет...
А у знакомого 3 жены поочередно отжали у него: обычную квартиру, загородний дом 700 метров, квартиру в центре (только без модного МОПа - когда он покупал то еще моды на МОПЫ не было)...
Сейчас бухает, работы денежной нет, все бывшие жены с детьми на него забили. Распродает свои брендовые шмотки через ОЛХ и когда трезвый - ездит на убитом Порш Кайене 2007 года (только брал он его в отличае от нашего Васеньки новым в салоне за овер 100куе). Денег на новую машину нет, а пересаживаться на машину классом пониже типа хундая он чисто психологически не может...
Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...
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investorkiev
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