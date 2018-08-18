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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2863286428652866

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:50

  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:58

  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:08

  stm написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!


Ага, и эти рассказывают как надо уходить от налогов, переписывая недвижимость на родственников! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:36

  stm написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!


а то вы таких случаев не знаете. Видел как брат и сестра делили наследство - чуть до смертоубийства не дошло, обоим около 50 лет...

А у знакомого 3 жены поочередно отжали у него: обычную квартиру, загородний дом 700 метров, квартиру в центре (только без модного МОПа - когда он покупал то еще моды на МОПЫ не было)...
Сейчас бухает, работы денежной нет, все бывшие жены с детьми на него забили. Распродает свои брендовые шмотки через ОЛХ и когда трезвый - ездит на убитом Порш Кайене 2007 года (только брал он его в отличае от нашего Васеньки новым в салоне за овер 100куе). Денег на новую машину нет, а пересаживаться на машину классом пониже типа хундая он чисто психологически не может...

Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:59

  investorkiev написав:Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...

ломает отсутствие брачного контракта :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:01

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...

ломает отсутствие брачного контракта :)

а у вас он есть?
investorkiev
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