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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28642865286628672868>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:50

  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:58

  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:08

  stm написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!


Ага, и эти рассказывают как надо уходить от налогов, переписывая недвижимость на родственников! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:36

  stm написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!


а то вы таких случаев не знаете. Видел как брат и сестра делили наследство - чуть до смертоубийства не дошло, обоим около 50 лет...

А у знакомого 3 жены поочередно отжали у него: обычную квартиру, загородний дом 700 метров, квартиру в центре (только без модного МОПа - когда он покупал то еще моды на МОПЫ не было)...
Сейчас бухает, работы денежной нет, все бывшие жены с детьми на него забили. Распродает свои брендовые шмотки через ОЛХ и когда трезвый - ездит на убитом Порш Кайене 2007 года (только брал он его в отличае от нашего Васеньки новым в салоне за овер 100куе). Денег на новую машину нет, а пересаживаться на машину классом пониже типа хундая он чисто психологически не может...

Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:59

  investorkiev написав:Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...

ломает отсутствие брачного контракта :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:01

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Вот так бабы ломают судьбы мужчин об колено и не оглядываясь идут дальше, а мужики у разбитого корыта, только бухать и опускаться на социальное дно...

ломает отсутствие брачного контракта :)

а у вас он есть?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Працівники кіберполіції викрили 32-річного львів’янина, який представлявся директором житлового комплексу, але не мав жодного дозвільного документу на будівництво.

Джерело: МВС

Деталі: У мережі створив сайт для продажу квартир, на якому розміщував планування, візуалізацію помешкань та неіснуючі дозвільні документи.

Ціни на квартири на його сайті були значно нижчими за середні ринкові, тому виявилося чимало охочих інвестувати у "будівництво". Обов’язковою умовою купівлі квартири була 100% передплата.

"Забудовник" організував роботу трьох офісів у Львові, де укладав договори купівлі-продажу з клієнтами, і розпочав будівництво, але невдовзі його "заморозив".

Унаслідок обшуків в офісних приміщеннях та помешканні фігуранта вилучили "чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність".

Директору оголосили підозру за ч.3,4 ст. 190 (шахрайство) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:07

  investorkiev написав:а у вас он есть?

меня защищает законодательство США. God Bless America! A оставшаяся недвига в Украине куплена до брака. :P
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:08

  барабашов написав:Елена8
Это хде?
Возле Бессарабки?

Это везде- промониторте рынок, а потом огрызайтесь/умничайте
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Забудовник" організував роботу трьох офісів у Львові

а Долярчик говорил, что не маштабируется его бизнес... :)
Понаехал
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