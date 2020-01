Додано: Чет 30 січ, 2020 22:21

Frant написав: Serg-ik написав: Frant написав:



такі він в прольоті. Прохлопав 2017-2018, мінімальні ціни. такі він в прольоті. Прохлопав 2017-2018, мінімальні ціни.

По Вашей версии что я прохлопал? Назовите ЖК и цены. По Вашей версии что я прохлопал? Назовите ЖК и цены.

В будь якому новому ЖК в 2015-2016 і на "вторинці" біля метро ціни в 2017-2018 - були на 1/3 нижчі, ніж зараз.

Може, пан Сержик не в курсі? Він не почув, як потяг проїхав повз нього?:wink: В будь якому новому ЖК в 2015-2016 і на "вторинці" біля метро ціни в 2017-2018 - були на 1/3 нижчі, ніж зараз.Може, пан Сержик не в курсі? Він не почув, як потяг проїхав повз нього?:wink:

Якщо тримати було грн. на депо, то нічого не проїхало, а гальмувало. Якщо тримати було грн. на депо, то нічого не проїхало, а гальмувало.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/