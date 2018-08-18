Так у вас же в Махачкале достаточно три раза сказать "развод" или просто забить камнями осточертевшую супругу.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:12
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кличко клянётся что запустят мост до конца года... верите?
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:21
Якщо тримати було грн. на депо, то нічого не проїхало, а гальмувало.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:24
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:25
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:27
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучше в Полтаву: ближе, экологичнее
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
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