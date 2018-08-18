RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:а у вас он есть?

меня защищает законодательство США. God Bless America! A оставшаяся недвига в Украине куплена до брака. :P

Так у вас же в Махачкале достаточно три раза сказать "развод" или просто забить камнями осточертевшую супругу.
airmax78
 
Повідомлень: 33246
З нами з: 25.10.12
Подякував: 841 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:12

  airmax78 написав:Так у вас же в Махачкале достаточно три раза сказать "развод" или просто забить камнями.

ну так жена у меня с Кировограда... может не понять и в лоб мне в ответ засадить за такие шутки... да и не муслим я :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кличко клянётся что запустят мост до конца года... верите?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20936
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Так у вас же в Махачкале достаточно три раза сказать "развод" или просто забить камнями.

ну так жена у меня с Кировограда... может не понять и в лоб мне в ответ засадить за такие шутки... да и не муслим я :mrgreen:

кстати как идея в Кировоград на пенсию?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20936
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:21

  Frant написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:

такі він в прольоті. Прохлопав 2017-2018, мінімальні ціни.

По Вашей версии что я прохлопал? Назовите ЖК и цены.

В будь якому новому ЖК в 2015-2016 і на "вторинці" біля метро ціни в 2017-2018 - були на 1/3 нижчі, ніж зараз.
Може, пан Сержик не в курсі? Він не почув, як потяг проїхав повз нього?:wink:

Якщо тримати було грн. на депо, то нічого не проїхало, а гальмувало.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17275
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:24

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:а у вас он есть?

меня защищает законодательство США. God Bless America! A оставшаяся недвига в Украине куплена до брака. :P


а что, в США разве купленное в браке имущество не считается общей собственностью?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 06.03.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:25

  Унуноктий написав:кстати как идея в Кировоград на пенсию?

Медицина плоха там. Да и лучше к своим родственникам поближе, чем к жены...
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:27

  investorkiev написав:а что, в США разве купленное в браке имущество не считается общей собственностью?

а я пока имущество не покупал :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Так у вас же в Махачкале достаточно три раза сказать "развод" или просто забить камнями.

ну так жена у меня с Кировограда... может не понять и в лоб мне в ответ засадить за такие шутки... да и не муслим я :mrgreen:

кстати как идея в Кировоград на пенсию?
Лучше в Полтаву: ближе, экологичнее

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 524
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20936
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2865286628672868>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1750, 1751, 1752
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17517 2809455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 18:43
_Mykola_
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.