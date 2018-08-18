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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 січ, 2020 23:11
stm написав: investorkiev написав: artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...
Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.
Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
Спокуха, я сестре полностью доверяю. Единственный вопрос, который возник, это то, что нельзя ухудшать жилищные условия ребенка. Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:24
investorkiev написав: Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
так уже почти выгребли.
Новых проектов то нету!!!!!
Тому що немає ні попиту, ні населення!
А що, люди з дипломами МВА і технікуму радянської торгівлі - того не розуміють?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 31 січ, 2020 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:26
Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Уня, ти говориш куйню. Недобудів стоїть третина. Куди не глянь в Києві - всюди недобуди.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 05:36
Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Я думаю,будут продавать инвесторы ближе к сдаче дома ДЕШЕВЛЕ,чем отделы продаж. Уже не раз случалась,что к сдаче дома метр дешевел... Мысли мои.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:54
Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Навєс ужо розсісався?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:22
flyman написав: Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Навєс ужо розсісався?
Уня його розсмоктує)))
Старається, з всіх сил))
Успіхи поки що - вельми скромні(((
Він же не депутат від слуки уроту, не промисловець, не банкір.)))
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