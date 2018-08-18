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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 29
Вже навіть перевищили
38%
11
Приблизно на рівні 2013
10%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:11

  stm написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.


Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...

Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.

Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.

Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!


:D Спокуха, я сестре полностью доверяю. Единственный вопрос, который возник, это то, что нельзя ухудшать жилищные условия ребенка. Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:24

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?


так уже почти выгребли.

Новых проектов то нету!!!!!

Тому що немає ні попиту, ні населення!
А що, люди з дипломами МВА і технікуму радянської торгівлі - того не розуміють?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 31 січ, 2020 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:26

  Унуноктий написав:Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?

Уня, ти говориш куйню. Недобудів стоїть третина. Куди не глянь в Києві - всюди недобуди.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 05:36

  Унуноктий написав:Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?


Я думаю,будут продавать инвесторы ближе к сдаче дома ДЕШЕВЛЕ,чем отделы продаж. Уже не раз случалась,что к сдаче дома метр дешевел... Мысли мои.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:54

  Унуноктий написав:Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?

Навєс ужо розсісався?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:22

  flyman написав:
  Унуноктий написав:Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?

Навєс ужо розсісався?

Уня його розсмоктує)))
Старається, з всіх сил))
Успіхи поки що - вельми скромні(((
Він же не депутат від слуки уроту, не промисловець, не банкір.)))
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