|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:11
stm написав: investorkiev написав: artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Во-первых уточни - нужно ли прописывать ребенка, или достаточно только мать? Во многих случаях ребенка привязывают к прописке родителей.
Взрослую женщину ты еще как-то выпишешь, несовершенного ребенка - никак...
Будешь прописывать бабу - заранее возьми у нее нотариальную доверенность (лучше у своего нотариуса чтоб не смогла тихонько отозвать, ну или если не раздупленная баба - то у любого) на постановку/снятие с учета.
Тогда у тебя хоть какой-то реалистичный вариант будет после всех процедур выписать ее куда-нибудь из своей хаты.
Это сразу все просекли, что сестра хочет нагреть доверчивого брата с этой пропиской и отобрать у него всё нажитое. Спасибо Трибеке не дадим свершиться жульничеству!!!
Спокуха, я сестре полностью доверяю. Единственный вопрос, который возник, это то, что нельзя ухудшать жилищные условия ребенка. Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 05:36
Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Я думаю,будут продавать инвесторы ближе к сдаче дома ДЕШЕВЛЕ,чем отделы продаж. Уже не раз случалась,что к сдаче дома метр дешевел... Мысли мои.
-
1973cc11
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:54
Унуноктий написав:
Мне вот интересно когда в апреле выметут все квартиры в новостроях, тут будут продолжать говорить об обвале?
Навєс ужо розсісався?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17276
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:38
Встретил интересные мысли от аналитика стартапов по недвижимости в Москве:
По статистике irn.ru, в прошлый кризис, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Москве опустилась до 110 тысяч рублей. Это был пик негатива, худший момент цикла, точно не хайп и не пирамида. Теоретическая, истинная стоимость квартиры в конце нулевых была явно выше.
Сейчас метр стоит 180 тысяч, рост на 64%. Реально цена на ту же квартиру поднялась за это время меньше: часть подорожания – результат улучшения качества, “средняя” квартира стала реже хрущевкой и чаще монолитом, но для простоты забудем эту тонкость.
Доллар с того момента поднялся с 29 до 63 рублей, на 117%, а ещё недавно можно было про 65 и 125% писать. Инфляция за 10 лет – 92%. Рост средней зарплаты в России – 150%, в Москве – 160%. Итого, за 10 лет квартиры подешевели:
- в долларах на 24%,
- по сравнению с инфляцией (“в мешках картошки”) на 15%,
- по сравнению с доходами на 37% (больше, чем в полтора раза!).
Это я сравниваю худший момент тогда с относительно стабильным сейчас, правильные числа ярче.
#важнознать
а) Последние 12 лет московские квартиры для перепродажи – плохая инвестиция, даже если угадать самый удачный для покупки момент. Хорошо быть таким умным тогда, как я сейчас.
б) Двушка стоила 14 лет среднего дохода москвича, сейчас 8.5 – по-прежнему дорого, но прогресс невероятный, а ещё упал процент по ипотеке. Слегка утрируя, можно было 10 лет не копить, а начинать сейчас – сумма соберется почти одновременно.
в) Если тенденция продолжится, то в какой-то момент квартиры в массовом сознании потеряют сакральность, люди начнут воспринимать их как обычный товар, а не дело жизни, резко вверх рванут классифайды, сервисы для переездов, брокеры и автоматические риелторы. С Cian и Яндекс.Недвижимостью новичкам воевать поздно, остальные ниши свободны.
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:51
В связи с карантином в китайском городе Ухань, нашел в инсиаграме 4 чеоовека, люди никак не связаны между собой, вообщем типо блогеры, рассказывают про Ухань, ходят по улицам, по магазинам, короче показывают город и его разные районы.
Вообщем если коротко, Ухань и Киев, небо и земля.
Город действительно очень классно построен, нет такого награмождения высоток, продумана придомовая территория, улицы широкие, на мозг не давит. Ощущается пространство. Короче Киев реально мрак.
Если кому-то нужны ссылки могу дать.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 36996
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3559 раз.
- Подякували: 8732 раз.
-
- Профіль
-
41
8
2
1
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:53
Loft написав:
в) Если тенденция продолжится, то в какой-то момент квартиры в массовом сознании потеряют сакральность, люди начнут воспринимать их как обычный товар, а не дело жизни, резко вверх рванут классифайды, сервисы для переездов, брокеры и автоматические риелторы.
1. Клиентов меньше, товара больше.
2. Клиенты поумнели, и хотят не просто забетонироваться, а грамотно вложить деньги - поэтому начали брать в руки калькулятор и эксель, и подходить к покупке осознанно.
3. Соответственно вложения в битон вступают в конкуренцию с другими видами вложений. У нас эта тенденция только зарождается. А на РФ есть даже некое подобие "фондового рынка для чайников". Со временем и до нас такое дойдёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10402
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6532 раз.
- Подякували: 2797 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:01
zzzzzz написав:
В связи с карантином в китайском городе Ухань, нашел в инсиаграме 4 чеоовека, люди никак не связаны между собой, вообщем типо блогеры, рассказывают про Ухань, ходят по улицам, по магазинам, короче показывают город и его разные районы.
Вообщем если коротко, Ухань и Киев, небо и земля.
Город действительно очень классно построен, нет такого награмождения высоток, продумана придомовая территория, улицы широкие, на мозг не давит. Ощущается пространство. Короче Киев реально мрак.
Если кому-то нужны ссылки могу дать.
Китайские города и села лучше, чище, красивее наших, с развитой инфраструктурой. Тем не менее, жить там нашему человеку не комфортно, другой менталитет
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17519
|2810595
|
|
|462
|192441
|
|
|8
|10151
|
|