Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:38

Встретил интересные мысли от аналитика стартапов по недвижимости в Москве:



По статистике irn.ru, в прошлый кризис, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Москве опустилась до 110 тысяч рублей. Это был пик негатива, худший момент цикла, точно не хайп и не пирамида. Теоретическая, истинная стоимость квартиры в конце нулевых была явно выше.



Сейчас метр стоит 180 тысяч, рост на 64%. Реально цена на ту же квартиру поднялась за это время меньше: часть подорожания – результат улучшения качества, “средняя” квартира стала реже хрущевкой и чаще монолитом, но для простоты забудем эту тонкость.



Доллар с того момента поднялся с 29 до 63 рублей, на 117%, а ещё недавно можно было про 65 и 125% писать. Инфляция за 10 лет – 92%. Рост средней зарплаты в России – 150%, в Москве – 160%. Итого, за 10 лет квартиры подешевели:

- в долларах на 24%,

- по сравнению с инфляцией (“в мешках картошки”) на 15%,

- по сравнению с доходами на 37% (больше, чем в полтора раза!).



Это я сравниваю худший момент тогда с относительно стабильным сейчас, правильные числа ярче.



#важнознать

а) Последние 12 лет московские квартиры для перепродажи – плохая инвестиция, даже если угадать самый удачный для покупки момент. Хорошо быть таким умным тогда, как я сейчас.

б) Двушка стоила 14 лет среднего дохода москвича, сейчас 8.5 – по-прежнему дорого, но прогресс невероятный, а ещё упал процент по ипотеке. Слегка утрируя, можно было 10 лет не копить, а начинать сейчас – сумма соберется почти одновременно.

в) Если тенденция продолжится, то в какой-то момент квартиры в массовом сознании потеряют сакральность, люди начнут воспринимать их как обычный товар, а не дело жизни, резко вверх рванут классифайды, сервисы для переездов, брокеры и автоматические риелторы. С Cian и Яндекс.Недвижимостью новичкам воевать поздно, остальные ниши свободны.



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