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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:30
Первый написав:
Облікова ставка 11%
Рокета прогріває двигуни.
Думаю попит зміститься з ужосужос в хочу па багатому
Как бы снижение ставки не привело к девальвации и инфляции, в нашей стране такое намного чаще происходит. Никто не будет держать курс как было по 5 или по 8.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
zzzzzz написав: Первый написав:
Облікова ставка 11%
Рокета прогріває двигуни.
Думаю попит зміститься з ужосужос в хочу па багатому
Как бы снижение ставки не привело к девальвации и инфляции, в нашей стране такое намного чаще происходит. Никто не будет держать курс как было по 5 или по 8.
будут держать зубами, как и всегда.
Если отпустят до 30, а нерезы не успеют выйти из гривневых ОВГЗ обратно в валюту - то кое-кому колониальная администрация головы поскручивает.
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investorkiev
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
zzzzzz написав: Первый написав:
Облікова ставка 11%
Рокета прогріває двигуни.
Думаю попит зміститься з ужосужос в хочу па багатому
Как бы снижение ставки не привело к девальвации и инфляции, в нашей стране такое намного чаще происходит. Никто не будет держать курс как было по 5 или по 8.
Не переживай. З огляду на твої повідомлення у тебе при любих розкладах є і буде все погано.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:52
zzzzzz написав:
В связи с карантином в китайском городе Ухань, нашел в инсиаграме 4 чеоовека, люди никак не связаны между собой, вообщем типо блогеры, рассказывают про Ухань, ходят по улицам, по магазинам, короче показывают город и его разные районы.
Вообщем если коротко, Ухань и Киев, небо и земля.
Город действительно очень классно построен, нет такого награмождения высоток, продумана придомовая территория, улицы широкие, на мозг не давит. Ощущается пространство. Короче Киев реально мрак.
Если кому-то нужны ссылки могу дать.
А где там 12млн поместилось без нагромождения высоток и с отличной придомовой? Как в совке три поколения живут в панельной двухе и очередь на горшок утром полчаса?
Даже если город строился уже в 90х в степи все равно миллионам из 12ти жить надо в 25ти этажках. Это ж не Мехико площадью со все Закарпатье
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:58
investorkiev написав: zzzzzz написав: Первый написав:
Облікова ставка 11%
Рокета прогріває двигуни.
Думаю попит зміститься з ужосужос в хочу па багатому
Как бы снижение ставки не привело к девальвации и инфляции, в нашей стране такое намного чаще происходит. Никто не будет держать курс как было по 5 или по 8.
будут держать зубами, как и всегда.
Если отпустят до 30, а нерезы не успеют выйти из гривневых ОВГЗ обратно в валюту - то кое-кому колониальная администрация головы поскручивает.
Колониальная администрация? Авакян?
А если до 40ка?
Пора гривасу уже этот рубеж взять.
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:07
Только теплая зима спасла нас от Краха !
Или долги ,за тепло , будем платить с городского бюджета ?
Городские чиновники , с топорами , будут выбивать долги с старушек за тепло .
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moldashavanin
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:09
investorkiev написав:
будут держать зубами, как и всегда.
Если отпустят до 30, а нерезы не успеют выйти из гривневых ОВГЗ обратно в валюту - то кое-кому колониальная администрация головы поскручивает.
мысль не моя
Без оценки экономического ущерба от ревальвации (а он огромен), нынешняя стратегия заключалась в укреплении курса под заход спекулятивной валюты, точно также, как стратегия "под выход" - это такая же резкая, но девальвация, на этот раз с катастрофическими последствиями уже для населения. О чем это говорит? Это танго для двоих: Минфина и НБУ. Выбирая между интересами бизнеса и целями долговой политики - нынешний минфин выберет долги. А выбирая между населением и резервами, нынешний НБУ выберет резервы.
Любой новый адекватный министр финансов расшибет лоб о "независимость" НБУ, а любой эффективный глава Нацбанка получит "между ребер" пирамиду ОВГЗ.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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