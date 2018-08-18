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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2867286828692870

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:05

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Как бы снижение ставки не привело к девальвации и инфляции, в нашей стране такое намного чаще происходит. Никто не будет держать курс как было по 5 или по 8.

будут держать зубами, как и всегда.
Если отпустят до 30, а нерезы не успеют выйти из гривневых ОВГЗ обратно в валюту - то кое-кому колониальная администрация головы поскручивает.


Что-то зубы слабые, с 23 до 25 долетели за 1 месяц )))
Первая цель 27. Дальше будет видно.

А вообще если гривна улетит на 40 ( это конечно в этом году маловероятно) то думаю квартиры будете сдавать сами себе )))))
Поток трудовых мигрантов начнет опять ускорятся. Еще одной "зеленой" реформы многие не переживут, и просто свалят.

Сваливать будут не только сантехники и плиточники, но и зажиточные слои .


Да, заробитчан побольше станет, но с другой стороны, будет повод возвращаться: несколько штук евро заработал там - и тут ты король
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:08

  Mazay256 написав:
  zzzzzz написав:
Сваливать будут не только сантехники и плиточники, но и зажиточные слои .


Да, заробитчан побольше станет, но с другой стороны, будет повод возвращаться: несколько штук евро заработал там - и тут ты король


А как только пробухал, сразу назад :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:несколько штук евро заработал там - и тут ты король
но не надолго,на год-два, глобализация не даёт зачахнуть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:35

  zzzzzz написав:, зачем было дело возбуждать, хотя, какая разница, все равно никто не сядет.

За паркинг вместо бассейна бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение

Бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде объявили подозрение в нанесении более 9,3 млн грн убытков киевлянам строительством паркинга вместо бассейна для школы в Голосеевском районе.

Опросить сотни и тысячи инвесторов, которые платили налом мимо кассы-это сложно. К тому же не известно к каким важным людям приведёт инфа. Надо найти что-то давнее и недорогое. Майборода достанет 10 млн, возместит ущерб, а потом еще окажется, что есть какие-то сроки давности....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:48

Serg-ik

Да это вообще нормальная стратегия развития для любого украинского города-миллионика :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2867286828692870
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