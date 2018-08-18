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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:05
zzzzzz написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
Как бы снижение ставки не привело к девальвации и инфляции, в нашей стране такое намного чаще происходит. Никто не будет держать курс как было по 5 или по 8.
будут держать зубами, как и всегда.
Если отпустят до 30, а нерезы не успеют выйти из гривневых ОВГЗ обратно в валюту - то кое-кому колониальная администрация головы поскручивает.
Что-то зубы слабые, с 23 до 25 долетели за 1 месяц )))
Первая цель 27. Дальше будет видно.
А вообще если гривна улетит на 40 ( это конечно в этом году маловероятно) то думаю квартиры будете сдавать сами себе )))))
Поток трудовых мигрантов начнет опять ускорятся. Еще одной "зеленой" реформы многие не переживут, и просто свалят.
Сваливать будут не только сантехники и плиточники, но и зажиточные слои .
Да, заробитчан побольше станет, но с другой стороны, будет повод возвращаться: несколько штук евро заработал там - и тут ты король
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Mazay256
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:08
Mazay256 написав: zzzzzz написав:
Сваливать будут не только сантехники и плиточники, но и зажиточные слои .
Да, заробитчан побольше станет, но с другой стороны, будет повод возвращаться: несколько штук евро заработал там - и тут ты король
А как только пробухал, сразу назад
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:31
Mazay256 написав:
несколько штук евро заработал там - и тут ты король
но не надолго,на год-два, глобализация не даёт зачахнуть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:35
zzzzzz написав:
, зачем было дело возбуждать, хотя, какая разница, все равно никто не сядет.
За паркинг вместо бассейна бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение
Бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде объявили подозрение в нанесении более 9,3 млн грн убытков киевлянам строительством паркинга вместо бассейна для школы в Голосеевском районе.
Опросить сотни и тысячи инвесторов, которые платили налом мимо кассы-это сложно. К тому же не известно к каким важным людям приведёт инфа. Надо найти что-то давнее и недорогое. Майборода достанет 10 млн, возместит ущерб, а потом еще окажется, что есть какие-то сроки давности....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:48
Serg-ik
Да это вообще нормальная стратегия развития для любого украинского города-миллионика
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:30
artlife написав:
artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Спокуха, я сестре полностью доверяю
. Единственный вопрос, который возник, это то, что нельзя ухудшать жилищные условия ребенка
. Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража?
Выделенное синим - зря.
Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.
Сорри что грубо - но на выходе будет, что она поселится к вам, и хату не продадите, и их никак не выгоните.
Вам, лично Вам - какая из этого выгода? Помочь родне?
Интересно было бы узнать продолжение истории ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:36
galadriel написав:
Выделенное синим - зря.
Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.
Сорри что грубо - но на выходе будет, что она поселится к вам, и хату не продадите, и их никак не выгоните.
Вам, лично Вам - какая из этого выгода? Помочь родне?
Интересно было бы узнать продолжение истории ...
Тем более что доступ к медицинским услугам сейчас упрощен, декларацию можно заключить с кем угодно из врачей и не имея местной прописки.
А фактическое место проживание назвать можно хоть Крещатик, хоть Банковую... никто подтверждения не спросит, и запишут со слов.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:41
_Mykola_ написав: galadriel написав:
Выделенное синим - зря.
Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.
Сорри что грубо - но на выходе будет, что она поселится к вам, и хату не продадите, и их никак не выгоните.
Вам, лично Вам - какая из этого выгода? Помочь родне?
Интересно было бы узнать продолжение истории ...
Тем более что доступ к медицинским услугам сейчас упрощен, декларацию можно заключить с кем угодно из врачей и не имея местной прописки.
А фактическое место проживание назвать можно хоть Крещатик, хоть Банковую... никто подтверждения не спросит, и запишут со слов.
Запись по паспорту
а там если не айди карта и не спросят. Как раз я думаю сад или школа для дитя важнее, а тут в Киеве по очереди и по прописке
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stm
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:47
stm
Так причина прописки указана как "необходим доступ к медицинским услугам", а отсутствие регистрации никак этому не препятствует на сейчас, главное найти с кем из местных врачей заключить декларацию.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:51
galadriel написав: artlife написав:
Спокуха, я сестре полностью доверяю
.
Выделенное синим - зря.
Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.
Дама мне советы даёт по покупке жилья, а сама при этом призывает родной сестре не верить. Как же можно верить киевским застройщикам, если близкой родне верить нельзя ???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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