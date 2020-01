Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:30

Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую. Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.

Спокуха, я сестре полностью доверяю . Единственный вопрос, который возник, это то, что нельзя ухудшать жилищные условия ребенка . Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража? Спокуха,. Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража?



Выделенное синим - зря.

Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.

Сорри что грубо - но на выходе будет, что она поселится к вам, и хату не продадите, и их никак не выгоните.



Вам, лично Вам - какая из этого выгода? Помочь родне?



