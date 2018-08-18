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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2868286928702871

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:53

  _Mykola_ написав:stm
Так причина прописки указана как "необходим доступ к медицинским услугам", а отсутствие регистрации никак этому не препятствует на сейчас, главное найти с кем из местных врачей заключить декларацию.

Так и человек указан - сестра, а тут развели хрень, что прям ужаснулась сколько несчастных людей вокруг, даже своей крови не доверяют... Доверие - залог не остаться в гордом одиночестве в трудную минуту своей жизни ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:03

  stm написав:Так и человек указан - сестра, а тут развели хрень, что прям ужаснулась сколько несчастных людей вокруг, даже своей крови не доверяют... Доверие - залог не остаться в гордом одиночестве в трудную минуту своей жизни ;)

В данном случае есть шанс оставаться в компании сестры и ее детей + мужей, и без вариантов до совершеннолетия детей.

"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..." (С) Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20

25 Еще каких-то 7-20 грн. и можно будет начинать листать прайсы Саги.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По вчерашним вариантам, что я сюда кидал:

На Мазепы - походу реально развод, о котором писали. Просто собирают базу потенциальных покупателей.
По левому берегу (жк Корона). Квартира продается уже давно, позвонил в первый раз в понедельник, договорились на выходных показать. Сегодня позвонил договориться о времени - сказали, что дали задаток, но через недельку можно перезвонить уточнить.

Это такая логика длинных продаж, чтобы я не торговался? Или действительно совпало и выкупили квартиру за почти 100к, большой квадратуры, перед кризисом?
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:27

  Любопытный написав: перед кризисом?

Это вам рыла по секрету сказал?

Можно подробней?

Помню года 2 назад вы тоже самое говорили,скажите поменялись ли цены на квартиры?

Как поменялась ваша арендная плата?

Сколько выброшено на аренду чужого?

Сколько ещё будете ждать?

До 40-ка?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:33

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:
  artlife написав: :D Спокуха, я сестре полностью доверяю.


Выделенное синим - зря.
Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.

Дама мне советы даёт по покупке жилья, а сама при этом призывает родной сестре не верить. Как же можно верить киевским застройщикам, если близкой родне верить нельзя ???


Я вообще никому не верю, зато сплю спокойно))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:48

  zzzzzz написав:Сваливать будут не только сантехники и плиточники, но и зажиточные слои

Юристи, історики та філологи - залишаться тут.
Будуть себе обслуговувати, каву варити одне для іншого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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