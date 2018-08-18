Так и человек указан - сестра, а тут развели хрень, что прям ужаснулась сколько несчастных людей вокруг, даже своей крови не доверяют... Доверие - залог не остаться в гордом одиночестве в трудную минуту своей жизни
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:53
Так и человек указан - сестра, а тут развели хрень, что прям ужаснулась сколько несчастных людей вокруг, даже своей крови не доверяют... Доверие - залог не остаться в гордом одиночестве в трудную минуту своей жизни
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:03
В данном случае есть шанс оставаться в компании сестры и ее детей + мужей, и без вариантов до совершеннолетия детей.
"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..." (С) Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20
25 Еще каких-то 7-20 грн. и можно будет начинать листать прайсы Саги.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По вчерашним вариантам, что я сюда кидал:
На Мазепы - походу реально развод, о котором писали. Просто собирают базу потенциальных покупателей.
По левому берегу (жк Корона). Квартира продается уже давно, позвонил в первый раз в понедельник, договорились на выходных показать. Сегодня позвонил договориться о времени - сказали, что дали задаток, но через недельку можно перезвонить уточнить.
Это такая логика длинных продаж, чтобы я не торговался? Или действительно совпало и выкупили квартиру за почти 100к, большой квадратуры, перед кризисом?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:27
Это вам рыла по секрету сказал?
Можно подробней?
Помню года 2 назад вы тоже самое говорили,скажите поменялись ли цены на квартиры?
Как поменялась ваша арендная плата?
Сколько выброшено на аренду чужого?
Сколько ещё будете ждать?
До 40-ка?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:33
Я вообще никому не верю, зато сплю спокойно))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:48
Юристи, історики та філологи - залишаться тут.
Будуть себе обслуговувати, каву варити одне для іншого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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