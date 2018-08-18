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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:03
Любопытный написав:
На Мазепы - походу реально развод, о котором писали. Просто собирают базу потенциальных покупателей.
Запомните, вариант это то, что вы вживую посмотрели, поговорили с продавцом, обсудили условия, задаток, документы. Большинство объявлений от агентств на олх с интересной ценой это фейки. Опытный человек может определить это по тексту, как в данном случае, но не всегда. Иногда даже после прозвона полностью не удается это выяснить. Так что только побегать ножками и тогда у вас будет реальное впечатление о рынке, которое будет совсем другим, чем после простого просмотра олх.
Многие люди этого не понимают и закидывают сюда для обсуждения агентские фантазии.
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Vlad442
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:03
_Mykola_ написав:stm
Так причина прописки указана как "необходим доступ к медицинским услугам", а отсутствие регистрации никак этому не препятствует на сейчас, главное найти с кем из местных врачей заключить декларацию.
В поликлиниках нет врачей, там одни мародеры. Врача можно искать где угодно (самому, потому что если навяжут, то от такого врача вам будет только вред, у нас все происходит по принципу коррупции), но только не в районной поликлинике. Там вам могут только выписать самое дорогое и ненужное.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:04
zzzzzz написав:
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Я вообще никому не верю, зато сплю спокойно))
Жить так можно, но иметь бизнес не получится. Бизнес - это доверие. Покупаете доллары - доверяете ФЕДу, покупаете недостроенный бетон - застройщику. Даже покупая молоко в Сильпо доверяете дистрибутору и производителю молока.
Сложно выжить никому не доверяя
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sequence
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:12
Любопытный
Я смотрю примерно те же (70-100) метражи и цену.Правда хочу новострой и видовое. Так вот, нормальные варианты улетают очень быстро.
Выше Влад про звонить/ходить писал - звоню, хожу. Думать над интересным вариантом день - оказывается долго)
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gonchik74
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:12
galadriel написав: artlife написав:
artlife написав:
Спасибо за подсказку. Это сестра с племянником. Им нужен доступ к медицинским услугам, которые в районе не предоставляют.
Договор и выписка есть. Выписка о снятии запрета после выплаты ипотеки. Не знаю, устроит ли такая ЦНАП или придется делать новую.
Спокуха, я сестре полностью доверяю
. Единственный вопрос, который возник, это то, что нельзя ухудшать жилищные условия ребенка
. Улучшать можно, а ухудшать нельзя. То есть, если мы его сейчас пропишем в квартире бОльшего метража, не будут ли потом органы чинить бюрократические препятствия при последующей выписке из моей квартиры, чтобы прописать обратно в квартире меньщего метража?
Выделенное синим - зря.
Выделенное красным - это cyкa ключевой момент, сеструха РСП-ха хочет застолбить жильё за ваш счёт пользуясь причиной "доступ к медицинским услугам" - полная xepня.
Сорри что грубо - но на выходе будет, что она поселится к вам, и хату не продадите, и их никак не выгоните.
Вам, лично Вам - какая из этого выгода? Помочь родне?
Интересно было бы узнать продолжение истории ...
Да пусть набьет синяков. Лучше свою родную РСП озолотить чем с улицы. Пригодных женщмн среди рсп - как бы не 25 процентов. Остальные с дырой в голове и голодными глазами
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PrimusInterPares
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:13
sequence написав:
zzzzzz написав:
..
Я вообще никому не верю, зато сплю спокойно))
Жить так можно, но иметь бизнес не получится. Бизнес - это доверие. Покупаете доллары - доверяете ФЕДу, покупаете недостроенный бетон - застройщику. Даже покупая молоко в Сильпо доверяете дистрибутору и производителю молока.
Сложно выжить никому не доверяя
Жить так тоже сложно. Я доверяю людям.
В данном случае может у сестры в родном городе жилье, любимая работа, муж и им цепляться в Киеве не нужно. Может она вообще постоянно в Мюнхене живет. В крайнем случае всегда можно выписать через суд или сделать фиктивную продажу, или просто поменять замки и поставить сигнализацию.
Если сестра благополучная, отношения хорошие и есть реальная необходимость, почему бы нет?
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Vlad442
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17
gonchik74 написав:Любопытный
Я смотрю примерно те же (70-100) метражи и цену.Правда хочу новострой и видовое. Так вот, нормальные варианты улетают очень быстро.
Выше Влад про звонить/ходить писал - звоню, хожу. Думать над интересным вариантом день - оказывается долго)
Так и происходит. Есть тонкая прослойка рынка, где идут сделки. Бывает, конечно, что квартира висит год, ждет своего покупателя, которому нужно именно здесь, но чаще действует правило (что в аренде, что в продаже) - то, что не продалось сразу, зависает и требует снижения цены.
Тут не действует принцип "чем больше посижу, тем больше наловлю". Реальные покупатели кружат, знают что по чем и когда появился интересный вариант не будут сидеть и думать неделю.
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Vlad442
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:23
Три страницы темы про сестру...кинет\не кинет......ну вы блин даете
Тем временем Интергал лепит ответку изумрудному и временам года и начинает стоить Сити Хаб на кудряшова. Кто что думает?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:26
Vlad442Тут главное быть в рынке и понимать какой вариант реально интересный.
Смотрю выставили в Тайме двуху 84 м на 22 этаже за сотню. Пока я читал домик, курил виды - продали за полдня. Хозяин. Потом в том же стояке на 18-м уже за 120. Рыл. Я ему про торг, он ни в какую. Ну, думаю, повисит месяц, посговорчивее будут. Да-да) Три дня и ушла.
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gonchik74
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:27
gonchik74 написав:Любопытный
Я смотрю примерно те же (70-100) метражи и цену.Правда хочу новострой и видовое. Так вот, нормальные варианты улетают очень быстро.
Выше Влад про звонить/ходить писал - звоню, хожу. Думать над интересным вариантом день - оказывается долго)
Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?
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