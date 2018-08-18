Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:03

Любопытный написав: На Мазепы - походу реально развод, о котором писали. Просто собирают базу потенциальных покупателей. На Мазепы - походу реально развод, о котором писали. Просто собирают базу потенциальных покупателей.

Запомните, вариант это то, что вы вживую посмотрели, поговорили с продавцом, обсудили условия, задаток, документы. Большинство объявлений от агентств на олх с интересной ценой это фейки. Опытный человек может определить это по тексту, как в данном случае, но не всегда. Иногда даже после прозвона полностью не удается это выяснить. Так что только побегать ножками и тогда у вас будет реальное впечатление о рынке, которое будет совсем другим, чем после простого просмотра олх.Многие люди этого не понимают и закидывают сюда для обсуждения агентские фантазии.