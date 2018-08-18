Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:11

Читаю тут как мужчины пишут про РСП и напрашивается у меня вопрос- а не вы ли сами сначала этим женщинам детей понаделали, а потом у вас глаза открылись, что она не достаточно хороша и побросали этих женщин с детьми? Никакие так называемые черножепые- арабы, евреи, турки не бросают своих детей, зато на Украине каждая вторая РСП и вынуждена просить брата, а не отца ребёнка о помощи с пропиской/ жильем или что ей там ещё надо. Хуже наших мужиков- алкоголиков и предателей семьи никого нет. Искренне желаю вам рожать себе самим. PS у меня детей нет, но есть 3 квартиры в Киеве, но ребенок от украинского жлоба в них не поселиться.