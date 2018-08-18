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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2870287128722873

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:36

  Richi написав:
  Mazay256 написав:Да, заробитчан побольше станет, но с другой стороны, будет повод возвращаться: несколько штук евро заработал там - и тут ты король

Вы хоть раз переезжали из страны в страну или в другой город? Через 5 лет наступает точка невозврата. Через 10 - полная ассимиляция. Никто не будет уже возвращаться. Первый раз поехал на разведку. Вернулся, сравнил, взвесил, переоценил и поехал снова. Второй раз уже на опыте - быстрее нашёл работу, лучше жильё, новые знакомые - больше информации. Далее уже на длительный срок и попытки зацепиться дольше. Все мысли как перетянуть семью и избавиться от балласта на прежней родине.
Так что если вы думаете что заробитчане будут присылать сюда деньги чтобы вас кормить - это ошибочное мнение. :) Они скоро начнут выставлять свои квартиры на продажу, как ненужный балласт, чтобы сделать первый взнос в Польше, Болгарии, Испании, Бали, ОАЭ и т.д.


Я не переезжал, "нас и тут неплохо кормят" (c). Имею двух родственников, которые катаются туда-сюда в Польшу - там оставаться не планируют. По моему скромному мнению, у большинства наших там не те заработки, чтоб можно было легко "перетянуть семью и избавиться от балласта на прежней родине". Как и в Германии (тоже есть знакомая). Вместе с доходами выше и расходы. И это остаётся всего лишь Польшей. Или Германией - не суть. Вот те из моих, кто дальше поехал (Англия, штаты, Канада) уже не возвращаются.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:42

  Жека79 написав:Тем временем Интергал лепит ответку изумрудному и временам года и начинает стоить Сити Хаб на кудряшова. Кто что думает?

главное, чтобы не как с Генезисом.
ООО «Финансовая компания «Жилье-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.

Об этом стало известно из письма «Жилье-Капитала» на адрес одного из инвесторов строительства. В письме сообщается, что «Жилье-Капитал» «провело внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства… на счет ФФС не поступали».

https://dengi.informator.ua/2020/01/31/ ... uet-dengi/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:50

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Любопытный
Я смотрю примерно те же (70-100) метражи и цену.Правда хочу новострой и видовое. Так вот, нормальные варианты улетают очень быстро.
Выше Влад про звонить/ходить писал - звоню, хожу. Думать над интересным вариантом день - оказывается долго)

Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?

Возможно, с приближением кризиса реально построенные новострои активнее продаются. Раньше еще вкладывали в котлован по более вкусной цене, сейчас не хотят рисковать. Вы так не считаете?
И еще, вопрос на засыпку форумчанам. Как думаете, эскалация снижения процентных ставок (как по депо, так и по кредитам) вкупе с избытком дешевых денег не приведет ли к дальнейшему снижению арендных ставок, что, в свою очередь, приведет к новому витку снижения цен на недвижимость?
VladPL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:54

  VladPL написав:Как думаете, эскалация снижения процентных ставок (как по депо, так и по кредитам) вкупе с избытком дешевых денег не приведет ли к дальнейшему снижению арендных ставок, что, в свою очередь, приведет к новому витку снижения цен на недвижимость?

вы видите связь? я не вижу вовсе.
даже если арендатор вытащит депозиты, откупит арендованное жильё и выйдет из этого рынка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  VladPL написав:эскалация снижения процентных ставок (как по депо, так и по кредитам) вкупе с избытком дешевых денег не приведет ли к дальнейшему снижению арендных ставок


серьезно ? дешевые деньги к снижению арендных ставок ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:11

Читаю тут как мужчины пишут про РСП и напрашивается у меня вопрос- а не вы ли сами сначала этим женщинам детей понаделали, а потом у вас глаза открылись, что она не достаточно хороша и побросали этих женщин с детьми? Никакие так называемые черножепые- арабы, евреи, турки не бросают своих детей, зато на Украине каждая вторая РСП и вынуждена просить брата, а не отца ребёнка о помощи с пропиской/ жильем или что ей там ещё надо. Хуже наших мужиков- алкоголиков и предателей семьи никого нет. Искренне желаю вам рожать себе самим. PS у меня детей нет, но есть 3 квартиры в Киеве, но ребенок от украинского жлоба в них не поселиться.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:15

  Елена8 написав:Читаю тут как мужчины пишут про РСП и напрашивается у меня вопрос- а не вы ли сами сначала этим женщинам детей понаделали, а потом у вас глаза открылись, что она не достаточно хороша и побросали этих женщин с детьми? Никакие так называемые черножепые- арабы, евреи, турки не бросают своих детей, зато на Украине каждая вторая РСП и вынуждена просить брата, а не отца ребёнка о помощи с пропиской/ жильем или что ей там ещё надо. Хуже наших мужиков- алкоголиков и предателей семьи никого нет. Искренне желаю вам рожать себе самим. PS у меня детей нет, но есть 3 квартиры в Киеве, но ребенок от украинского жлоба в них не поселиться.

О! Гендерный срач! Замечательно. Кто-то не пристроил свою лотерейку и бесится? Не смогла заманить мужика что б родить ребёнка даже при наличии 3х квартир? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?

Тут много факторов. Могу перечислить часть из них по моему мнению.
Порядок произвольный, не в порядке важности.
*)Непредсказуемость финансовой политики новой власти. Не ясно что они с курсом валюты и с экономикой будут делать. Те кто раньше спокойно копил в долларах или делал на этих деньгах относительно надежный бизнес - теперь уверенность не чувствуют и если им все равно нужно жилье, то решили купить пока есть возможность.
*)Кто-то наоборот решил что в Украине будет расцвет экономический (на фоне дурной продажи ОВГЗ - а вдруг они были бы умнее и крутили пирамиду еще несколько лет) и купил пока не подорожало
*)Новые приближенные к корыту. Самые приближенные конечно покупают не за 1.8-2К, но есть "приближенные 2го уровня".
*)В первичку стремно вкладываться из-за УкрБуда/Аркады - выгребли свежую вторичку.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:21

  Елена8 написав:Читаю тут как мужчины пишут про РСП и напрашивается у меня вопрос- а не вы ли сами сначала этим женщинам детей понаделали, а потом у вас глаза открылись, что она не достаточно хороша и побросали этих женщин с детьми? Никакие так называемые черножепые- арабы, евреи, турки не бросают своих детей, зато на Украине каждая вторая РСП и вынуждена просить брата, а не отца ребёнка о помощи с пропиской/ жильем или что ей там ещё надо. Хуже наших мужиков- алкоголиков и предателей семьи никого нет. Искренне желаю вам рожать себе самим. PS у меня детей нет, но есть 3 квартиры в Киеве, но ребенок от украинского жлоба в них не поселиться.

наверное сильно обижена жизнью, раз такие речи пишет
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