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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28702871287228732874>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По вариантам сейчас на рынке действительно туговато. И если выпадает что-то хорошее, то может и продается. но фото потом еще гуляют по сайтам пару лет.
Я не спешу с покупкой, но хочется уже обзавестись собственными метрами. Что касается риэлторов - однозначно буду стараться кидать. Уж больно много негатива от них в этом деле) По сути ничего не делают, но хотят снять со сделки 3-5к. За что?
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:34

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Любопытный
Я смотрю примерно те же (70-100) метражи и цену.Правда хочу новострой и видовое. Так вот, нормальные варианты улетают очень быстро.
Выше Влад про звонить/ходить писал - звоню, хожу. Думать над интересным вариантом день - оказывается долго)

Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?


вы прикалываетесь???? кому я уже полгода толдычу про РАКЕТУ???
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:36

  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:Тем временем Интергал лепит ответку изумрудному и временам года и начинает стоить Сити Хаб на кудряшова. Кто что думает?

главное, чтобы не как с Генезисом.
ООО «Финансовая компания «Жилье-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.

Об этом стало известно из письма «Жилье-Капитала» на адрес одного из инвесторов строительства. В письме сообщается, что «Жилье-Капитал» «провело внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства… на счет ФФС не поступали».

https://dengi.informator.ua/2020/01/31/ ... uet-dengi/

юрий-Т вы вроде по легенде "юрист"?
так зачем набрасывать тут гуано на вентилятор?
разобрались о чем речь или тупо журналюшкой прикинулись???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:36

Жека79

есть инфа 100% что Интергал испытывает проблемы и практически все его стройки замедлились, просрочки по срокам, чего раньше никогда не наблюдалось.

Еще могу сказать, что этот ХАБ строится на ментовской земле, а связаться с людьми в погонах - гиблое дело. Посмотрите сколько проблем с этим нажил тот же Укрбуд, там что не стройка на их земле - то проблема, аресты активов и уголовные дела.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, как думаете, а этот вариант реальный:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -51832022/
?
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:52

  Прохожий написав:юрий-Т вы вроде по легенде "юрист"?
так зачем набрасывать тут гуано на вентилятор?
разобрались о чем речь или тупо журналюшкой прикинулись???

комплекс стоит, никто не строит, вонь идёт.
если у вас есть конкретная инфо о схеме достройки, по которой они пойдут без КГС - буду рад почитать.
если инфо нет - можете продолжать и дальше в том же духе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:57

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:юрий-Т вы вроде по легенде "юрист"?
так зачем набрасывать тут гуано на вентилятор?
разобрались о чем речь или тупо журналюшкой прикинулись???

комплекс стоит, никто не строит, вонь идёт.
если у вас есть конкретная инфо о схеме достройки, по которой они пойдут без КГС - буду рад почитать.
если инфо нет - можете продолжать и дальше в том же духе.

Без КГС ни одна стройка Укрбуда невозможна. Вопрос как КГС будет выбирать на что денег дать и как из бюджета вернуть.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:57

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:а мне РСП нравятся - дают быстро, стараются, любым знакам внимания благодарны.

главное - не давать возможность им наложить лапу на твою недвижимость, а то хана тебе будет, и отношение к тебе сразу поменяется.

а пока держишь ее в тонусе - лучшего варианта найти сложно, если ты не чертовски богат.

Наташа, умная. :)
По теме: лучший вариант - приезжать из-за за рубежа (США) в Украину. У баб глаза просто горят от надежды пристроить лотерейку. :)

Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:00

  Понаехал написав:Наташа, умная. :)
По теме: лучший вариант - приезжать из-за за рубежа (США) в Украину. У баб глаза просто горят от надежды пристроить лотерейку. :)


а если из Махачкалы?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:03

  stm написав:Без КГС ни одна стройка Укрбуда невозможна. Вопрос как КГС будет выбирать на что денег дать и как из бюджета вернуть.

лень искать, но помнится именно Прохожий писал, что Генезис пойдёт по другой схеме, мол, участок там принадлежит третьим лицам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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