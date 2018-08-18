Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По вариантам сейчас на рынке действительно туговато. И если выпадает что-то хорошее, то может и продается. но фото потом еще гуляют по сайтам пару лет. Я не спешу с покупкой, но хочется уже обзавестись собственными метрами. Что касается риэлторов - однозначно буду стараться кидать. Уж больно много негатива от них в этом деле) По сути ничего не делают, но хотят снять со сделки 3-5к. За что?
gonchik74 написав:Любопытный Я смотрю примерно те же (70-100) метражи и цену.Правда хочу новострой и видовое. Так вот, нормальные варианты улетают очень быстро. Выше Влад про звонить/ходить писал - звоню, хожу. Думать над интересным вариантом день - оказывается долго)
Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?
вы прикалываетесь???? кому я уже полгода толдычу про РАКЕТУ???
Жека79 написав:Тем временем Интергал лепит ответку изумрудному и временам года и начинает стоить Сити Хаб на кудряшова. Кто что думает?
главное, чтобы не как с Генезисом.
ООО «Финансовая компания «Жилье-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.
Об этом стало известно из письма «Жилье-Капитала» на адрес одного из инвесторов строительства. В письме сообщается, что «Жилье-Капитал» «провело внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства… на счет ФФС не поступали».
есть инфа 100% что Интергал испытывает проблемы и практически все его стройки замедлились, просрочки по срокам, чего раньше никогда не наблюдалось.
Еще могу сказать, что этот ХАБ строится на ментовской земле, а связаться с людьми в погонах - гиблое дело. Посмотрите сколько проблем с этим нажил тот же Укрбуд, там что не стройка на их земле - то проблема, аресты активов и уголовные дела.
Прохожий написав:юрий-Т вы вроде по легенде "юрист"? так зачем набрасывать тут гуано на вентилятор? разобрались о чем речь или тупо журналюшкой прикинулись???
комплекс стоит, никто не строит, вонь идёт. если у вас есть конкретная инфо о схеме достройки, по которой они пойдут без КГС - буду рад почитать. если инфо нет - можете продолжать и дальше в том же духе.
Прохожий написав:юрий-Т вы вроде по легенде "юрист"? так зачем набрасывать тут гуано на вентилятор? разобрались о чем речь или тупо журналюшкой прикинулись???
комплекс стоит, никто не строит, вонь идёт. если у вас есть конкретная инфо о схеме достройки, по которой они пойдут без КГС - буду рад почитать. если инфо нет - можете продолжать и дальше в том же духе.
Без КГС ни одна стройка Укрбуда невозможна. Вопрос как КГС будет выбирать на что денег дать и как из бюджета вернуть.