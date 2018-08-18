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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2871287228732874>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:12

  Елена8 написав:Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство

у меня уже есть внж, бабушками не интересуюсь... внж я не выигрывал и не через свадьбы, а получил как ценный специалист :)
Послушай Наташу лучше. Она права :)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:12

  Frant написав:
  investorkiev написав:
вы прикалываетесь???? кому я уже полгода толдычу про РАКЕТУ???

Тим, хто активно їде звідси геть або вимирає.
1992 - 52 млн
2020 - 37 млн


Франт, старый ты алкаш, ты все напутал.. Нужно писать так:
Киев -1992 - 2,5 млн
Киев -2020 - 3,7 млн
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:16

  Понаехал написав:
  Елена8 написав:Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство

у меня уже есть внж, бабушками не интересуюсь... внж я не выигрывал и не через свадьбы, а получил как ценный специалист :)
Послушай Наташу лучше. Она права :)

Ценный специалист который на Украину приезжает за бесплатным даванием от РСП. Что ж вы ценный специалист на это денег не зарабатываете, может не такой уж вы и ценный.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:16

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:Наташа, умная. :)
По теме: лучший вариант - приезжать из-за за рубежа (США) в Украину. У баб глаза просто горят от надежды пристроить лотерейку. :)


а если из Махачкалы?

Там браки немного по другому строятся. Конечно всякие есть, но в целом бабы поумнее в плане построения семьи. Меня друзья детства уговаривали женится.... можно было аварку или лезгинку(народность а не танец) взять в жены. Но я не был готов отказаться от холодца и борща- женился на хохлушке, чему жутко доволен:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:17

  Елена8 написав:Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство

Елена, к сожалению пропал мой пост с советом Вам заняться вумбилдингом.

Может, я это при встрече вам это расскажу?
как на счет поужинать вместе? обсудим сложную лендлордскую жизнь. У вас 3 квартиры, у меня парочку - уже есть общие темы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:18

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:
  Понаехал написав:Наташа, умная. :)
По теме: лучший вариант - приезжать из-за за рубежа (США) в Украину. У баб глаза просто горят от надежды пристроить лотерейку. :)


а если из Махачкалы?

Там браки немного по другому строятся. Конечно всякие есть, но в целом бабы поумнее в плане построения семьи. Меня друзья детства уговаривали женится.... можно было аварку или лезгинку(народность а не танец) взять в жены. Но я не был готов отказаться от холодца и борща- женился на хохлушке, чему жутко доволен:)

а в чем преимущества аварок или лезгинок в браке?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:18

  Yuri_T написав:
  stm написав:Без КГС ни одна стройка Укрбуда невозможна. Вопрос как КГС будет выбирать на что денег дать и как из бюджета вернуть.

лень искать, но помнится именно Прохожий писал, что Генезис пойдёт по другой схеме, мол, участок там принадлежит третьим лицам.

Ну если таки Прохожий сказал, то по логике кто с договорами через ФФС в ж***, Прохожий с остальными приближенными к другой схеме с квартирами, всем страждущим третьи лица продают по второму кругу, через другие договора, красиво вышло.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:19

  Елена8 написав:Ценный специалист который на Украину приезжает за бесплатным даванием от РСП. Что ж вы ценный специалист на это денег не зарабатываете, может не такой уж вы и ценный.

в Украину я езжу проведать родственников и в РФ и в Израиль. А жене я не изменяю. Так что не надо наговаривать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:21

  investorkiev написав:а в чем преимущества аварок или лезгинок в браке?

Они первоначально нацелены на то, что б брак состоялся, было много детей, семейные связи были крепкими. Конечно есть исключения, но в целом так.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:25

  investorkiev написав:
  Елена8 написав:Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство

Елена, к сожалению пропал мой пост с советом Вам заняться вумбилдингом.

Может, я это при встрече вам это расскажу?
как на счет поужинать вместе? обсудим сложную лендлордскую жизнь. У вас 3 квартиры, у меня парочку - уже есть общие темы.

Я хамов не люблю. Ищите себе такую же как вы
Елена8
 
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